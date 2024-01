Fran“sin miedo” Manzanara, más que preparado para Gijón

La puerta de la titularidad se abre de nuevo este fin de semana para Fran Manzanara. La ausencia de Jesús Bernal por sanción y del lesionado Álex López hacen que el manchego pueda volver a formar de inicio en el duelo ante el Sporting de Gijón. Una posibilidad sobre la que el mediocentro verde no se moja. “Estoy disponible, sí. Es decisión del míster y ya veremos la alineación del domingo”, comenta el de La Solana.



Tras dos partidos viendo a sus compañeros desde la barrera y tras unas pasadas campañas como titular indiscutible, Manzanara es consciente de su nuevo papel ahora mismo en las filas verdes. “Estoy bien, de verdad, pero es difícil tener este rol, pero cuando tú no juegas es porque otro lo está haciendo también bien y no hay nada que reprocharle, además con Jesús me llevo muy bien”, comenta entre risas el jugador, “hay que afrontarlo de la mejor manera. Lo importante es no estar mal anímicamente, entrenar igual y estar preparado cuando llegue tu momento”. Y es suyo puede ser el domingo a las 21.00 horas en un estadio de Primera ante un rival que “lo va a exigir todo”.

“No hay que volverse loco”



Y es que el Sporting viene de “robar” la segunda posición al Racing, si bien, y como bien recuerda Manzanara “nosotros también les vamos a exigir, que no vamos a ir pensando en rascar algo. No, no. Nosotros vamos a por los tres puntos”, sentencia el mediocentro. Y el manchego lo tiene claro “tienen una plantilla muy importante pero no tenemos miedo”. Un duelo que llega tras una derrota, precisamente, ante la otra formación asturiana –y otro de los gallitos– de la competición, el Oviedo, en un duelo tras el que el jugador quiere que no salten las alarmas. “Es muy pronto para preocuparse o buscar soluciones. Cuando pierdes se analiza y a partir de ahí a por el siguiente. Y si eso lo pierdes, seguir la misma dinámica pero sin perder esa confianza ni las ganas de seguir adelante”, comenta el autor del tanto de Copa ante el Sevilla.



Manzanara recuerda, además, la situación de su formación hace, precisamente, un año “que estuvimos una o dos jornadas fuera de playoff y al final mira cómo terminó. No se puede saber, no puedes bajar los brazos, y más en esta categoría que todo está tan junto. No hay que volverse loco e ir a por el partido que toca, y el siguiente, Dios dirá”. Y el que toca ahora es ante un Sporting que verá su estadio lleno, en esta ocasión con su Mareona y con la Marea Verde ferrolana. “Es importantísimo para nosotros. Nos sentimos muy respaldados y ojalá los que se desplacen podamos darles una alegría y los que no, que la vean desde casa”. l