Final amargo para el Somozas

Se quedó el Somozas sin los tres puntos en la última jugada del partido que ayer lo enfrentó al Alondras en O Morrazo, en la que el equipo de Cangas sacó provecho de una acción a balón parado poco después de que el cuadro verdiblanco se hubiese adelantado por mediación de Julián Nieto. El empate, sin embargo, esconde aspectos positivos como el hecho de haber marcado su primer tanto como visitante del campeonato y haberse adelantado en el marcador, pero tiene pendiente sumar los tres puntos a domicilio.



No jugó demasiado bien el equipo de Ferrolterra en la primera parte, en la que no tuvo fluidez para atacar a su rival. Eso sí, el Alondras apenas fue capaz de generar llegadas a la portería visitante y la mejor ocasión del primer acto fue de la escuadra verdiblana, que sin embargo no fue capaz de aprovecharla, lo que hizo que el partido llegase al descanso con un empate que dejaba todo todavía por resolver.



Mejoró el cuadro verdiblanco su nivel en el segunda mitad, en la que se mostró más sólido de lo que había demostrado estar en el primer acto. El dominio visitante acabó encontrando fruto en la acción que Julián Nieto transformó cuando quedaban un par de minutos para el final del tiempo reglamentario. Parecía que los tres puntos iban a ser para el Somozas... pero el gol local frenó sus aspiraciones.