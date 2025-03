Una familia llamada Baxi Ferrol: las 18 'intocables' de Santi Rey

Una de las claves para lograr el éxito en un deporte de equipo es que haya buen ambiente entre todas las partes implicadas, que todos vayan a una y que luchen por su idea hasta el final. El Baxi Ferrol es un ejemplo de ello.

Da igual que lleven más de diez años en el club o acaben del llegar, juntos forman un grupo que es una familia y eso es lo que les ha llevado a asombrar a todo el panorama nacional y europeo del baloncesto. Ponen lo colectivo por encima de lo individual. La felicidad de la gente por encima de la suya propia. En definitiva, todo por el bien común.



Esa unión que hay entre club, cuerpo técnico, jugadoras y afición es algo mágico. Mañana se podrá vivir otra muestra en A Malata con un lleno para presenciar la primera final de un Uni compuesto por gente humilde y que da lo mejor de sí para hacer que toda la ciudad se ilusione y que el proyecto siga creciendo hasta cota inimaginables. Hay 18 personas que son las caras visibles, pero hay mucha más gente detrás trabajando.



Quizá el principal culpable de todo este fenómeno, excluyendo al presidente de la entidad, Santi Rey, sea Lino López. El ferrolano está siendo profeta en su tierra. En su sexta campaña seguida en casa, más otras siete antes de su periplo por el Perfumerías Avenida, ha sido capaz de formar un núcleo de jugadoras que pueden ganarle a cualquiera.

Fue capaz de reconstruir un equipo del que sólo quedaron tres jugadoras, pero qué tres jugadoras: Àngela Mataix, Gala Mestres y Julie Pospíšilová. Con ellas en el vestuario, su idea caló en las siete incorporaciones que realizó el equipo ferrolano durante el mercado veraniego –Carlota Menéndez, Alba Sánchez-Ramos, Moira Joiner, Noa Morro, Jori Davis, Blanca Millán y Claire Melia–.

Las artífices



Lino volvió a mostrar ese ojo clínico que ya tenía como jugador para formar una escuadra que es una de las revelaciones de la temporada. No sólo a nivel nacional, sino europeo. Pero no está solo en esta tarea, sino que seis personas le ayudan desde distintas facetas.



Jorge Rey es su mano derecha. Un joven que respira baloncesto y que busca como hacer mejor a sus deportistas. Pero no sólo se encarga de la parte deportiva, sino que también ayuda en todo lo que pueda. Colabora estrechamente con un Manu Caínzos que también es parte de la identidad de este club. Su labor va desde manejar la estadística avanzada hasta resolver cualquier problema que pueda haber.

Excepto si es físico o mental, de eso se encargan Álvaro Alonso, Patricia Gómez, Carlos Díaz y Javier Abella. Los cuatro forman un equipo descomunal que hace que el Baxi compita hasta el final con una energía altísima, lo que termina por desmoralizar a sus rivales.

Por último, y no menos importante, están las verdaderas protagonistas. Las diez guerreras (Àngela, Blanca, Alba, Gala, Claire, Moira, Noa, Jori, Carlota y Julie) y su escudera (Elena Baldonedo) que han cambiado todo. Son las encargadas de que en Ferrol, perder ya no sea lo normal. Están haciendo soñar a una ciudad que no vivía algo similar desde los tiempos del OAR, equipo en el que debutó el arquitecto del equipo, Lino López.

Mataix, Mestres y Pospíšilová son las únicas supervivientes de la temporada pasada. Las únicas que creyeron en este proyecto y las que están disfrutando más que nadie de todo lo que está cosechando el cuadro de A Malata. La vida las está recompensado con logros inimaginables, especialmente para la base de Onil, que pudo debutar con la selección española este año. Ella vivió todo el proceso desde la Liga Challenge hasta la final de la Eurocup. Ella fue la encargada de transmitir ese sentimiento a la recién llegadas.



Los nuevos fichajes, por su parte, rápidamente asumieron esa filosofía y eso provocó, con mucho trabajo detrás, todo el éxito del club. Esa comunión que formaron y de la que Gala Mestres reconoció que no se rompa porque “me gustaría que siguiésemos todas”, como aseguró recientemente.

Hasta ahora los números del Baxi Ferrol son muy buenos. A parte de estar en la final de la Eurocup, son las séptimas clasificadas en la Liga Femenina Endesa y están encaminadas a jugar los playoff por segundo año consecutivo y así asegurar una nueva presencia en competiciones europeas. De manera más pormenorizada, el Uni, que ganó catorce partidos y perdió doce en el torneo doméstico, está promediando 69,9 puntos, 32,2 rebotes y 15,3 asistencias. Además, en robos (9,5) y valoración (75) están dentro del “top 5”.



Si estos números ya son buenos de por sí, en la Eurocup estos crecen muchísimo. Están anotando casi 80,7 tantos por encuentro con un 45,7% de acierto en tiros de campo, que le sitúa entre los nueve mejores equipos. De igual manera, es el quinto conjunto más reboteador (43,2) y el noveno más pasador (20,8). Todo esto le llevó a ser el club más eficiente de la competición, algo que no sería posible sin esa unión de un grupo humano que quiere encumbrarse en el Olimpo del baloncesto continental.

El equipo desde el punto de vista de Santi Rey

Lino López

"Ficha jugadoras con un caché importante, pero es capaz de hacer que lo bajen para que vengan a jugar a Ferrol. Es una de las claves de que el equipo esté donde está y que el proyecto vaya para arriba. Las jugadoras quieren estar con él. Por ejemplo, los casos de Àngela Mataix, Gala Mestres, cuando vino que casi a punto de retirarse y volvió a querer el baloncesto"

Jorge Rey

"Es muy joven y quiere aprender todo lo que pueda. Estamos muy contentos de que esté con nosotros porque aporta muchas otras cosas en el banquillo".

Manuel Caínzos

"Es la persona que lleva la estadística, esos datos que la gente no ve, pero si que los ve el cuerpo técnico para analizar algunas cosas como ver qué sistemas da mejor rendimiento, quién está siendo la mejor en ataque. También hace todo el trabajo administrativo del equipo, que es mucho".



Álvaro Alonso

"Es todo un descubrimiento. La gente podía dudar de que el equipo podía jugar dos competiciones por culpa del físico, pero con su trabajo demostró lo contrario. Lleva muy bien las cargas de todas las jugadoras para que puedan llegar en buen momento a los partidos y se ve que acabamos muy bien. Aun encima, es un todoterreno porque es licenciado en INEF, fisioterapeuta y entrenador nacional de baloncesto. Ayuda en todo. A veces también ayuda a Carlos con fisioterapia".

Carlos Díaz

"Es una persona que se ha integrado muy bien y rápido, se lleva bien con todo el mundo. Cuando tenemos problemas físicos, la gente suele estar poco tiempo de baja y eso es importante. También ayuda a Álvaro en el tema de la readaptación para evitar lesiones".Javier Abella

"Es una persona también se ha integrado muy bien con el grupo. Siempre está ahí para cualquier cosa que le pase a las jugadoras. Es muy importante para el equipo".

Patricia Gómez

"El otro gran descubrimiento. Hace tres o cuatro años, me la plantearon y me reuní con ella. Se lo comenté a Lino y al principio hubo un poco de reticencias, pero creo que es fundamental tener una persona como ella en el club. Lo dicen todas las jugadoras. Todos los clubes deberían tener esta figura. Hay que tener en cuenta que en muchos casos, las jugadoras están solas y lejos de sus casas y pueden tener problemas, que ella les ayuda en momentos de debilidad. Es una persona muy importante".

Àngela Mataix

"Es la capitana. Una jugadora brillante. Ha crecido muchísimo en los tres años que lleva aquí y eso le ha permitido llegar a la selección española. Es muy joven y tiene mucho por delante. Es la extensión de Lino en el campo".



Gala Mestres

"Vino el año pasado y decidió quedarse con nosotros. Ha dado un paso adelante en muchas cosas. Antes era una jugadora más anotadora con un gran lanzamiento. Ahora también es una gran defensora, rebotea muy bien y que hace equipo".

Julie Pospíšilová

"Es jugadora que lee muy bien el baloncesto, muy trabajadora y uno de los buque insignia. Es la que aglutina al equipo en defensa. Es el faro. También aporta mucho al ataque y es fundamental en el equipo".

Alba Sánchez-Ramos

"Ha sido un descubrimiento porque apenas había jugado en Liga Femenina, pero que lo da todo. Defiende muy bien y cuando tiene la mano caliente, es una gran triplista. Siempre ayuda".

Blanca Millán

"Es una jugadora con mucho potencial a la que le costó un poco adaptarse defensivamente, pero ha dado un paso adelante. Le sobra calidad y lanzamiento. Está muy comprometida con el equipo. Es una de las más determinantes del equipo".

Claire Melia

"Ha sido el gran descubrimiento de Lino porque venía de jugar en una liga amateur. Cuando la intentó traer el año pasado, no pudo, pero este año se decidió a venir. Está siendo una de las sensaciones de la liga. ES una jugadora dura, que lee muy bien el juego, se pelea con grandes y pequeñas y le aporta mucho al equipo".

Noa Morro

"Tiene un potencial extraordinario. Tiene un primer paso, para su altura, espectacular. También tiene buena mano. Le falta creérselo un poco más. Creo que le vendría estar un par de años con Lino para tener ese crecimiento".

Carlota Menéndez

"Es una jugadora sin experiencia en la categoría, pero muy trabajadora. Le falta un poco ese poso de jugar en Liga Femenina, pero estamos muy contentos de que esté. Aporta mucha garra, rapidez y ayuda mucho al equipo a cumplir con sus objetivos".

Moira Joiner

"Es una defensora extraordinaria, de lo mejor que hemos visto aquí en los últimos años. Es una jugadora muy comprometida, muy fuerte físicamente y que es capaz de secar jugadoras más altas que ella. También aporta mucho al ataque porque es muy buena tiradora. Parece que lleva mucho tiempo en el club por su compromiso".

Jori Davis

"Fue la última en llegar. Es una jugadora que sabemos que estaba en la recta final, pero que siempre aporta. Tiene experiencia y a pesar de que antes jugaba de escolta, se adaptó a una nueva posición y ahora es capaz de postear más al pívot. Siempre ayuda mucho cuando está en pista".



Elena Baldonedo

"Nos ayuda mucho al primer equipo. Viene siempre que puede. Es una de las cosas que habíamos planteado con sus padres en pretemporada. Es una jugadora que está participando siempre en Eurocup y en algún partido de Liga Femenina. Representa la filosofía del club de tener un par de jugadoras de la base que puedan entrenar con el equipo y tengan futuro de estar en el equipo".