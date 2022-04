Éxtasis parrulo en A Malata

O Parrulo dio ayer un paso vital hacia la salvación tras derrotar (4-2) al tercer clasificado, un BeSoccer UMA Antequera que peleó la victoria hasta el final pero al que tumbaron dos zarpazos en el último minuto de Hélder y de Adri. A Malata enloqueció porque, a pesar de la victoria del Talavera, su equipo se mantiene fuera del descenso con tres puntos (más el golaverage) de renta.



Locales y visitantes disputaron un partido de altura, lleno de alternativas que se llevó la escuadra local porque cuando el conjunto de Tete buscaba la victoria, la fe de los jugadores de Óscar Vigo y una grada entregada los condujeron a un triunfo que sabe a gloria.



Los andaluces optaron desde el inicio por una presión alta que O Parrulo supo sortear con solvencia para, en ataque, amenazar la meta defendida por Contreras con disparos lejanos. Se estiró más el Antequera en los minutos siguientes, con alguna llegada peligrosa como la que salvó Gozi a tiro de Cobarro.



El cuadro local no se amilanó y primero Pedro y luego Chis obligaron al meta rival a intervenir para mantener su portería a cero. Fue en el minuto 13 cuando se adelantó O Parrulo. Lo hizo por mediación de Terán, que remachó a gol un pase filtrado al área de Adri a la banda derecha. El equipo visitante no reaccionó tras encajar el gol y los locales apenas pasaron apuros hasta el descanso. Es más, pudo marcar el segundo Chis tras robar un balón, pero no encontró la situación idónea para definir.











Más presión





En la reanudación, el Antequera salió decidido a empatar. Subió la línea de presión y cortocircuitó el ataque parrulo, que protestó una posible mano fuera del área del portero rival.



Justo después, una pérdida la aprovechó Burrito para culminar una transición que ponía las tablas, pero la alegría le duró apenas unos segundos a los malagueños, que en encajaron el segundo en una acción magistral que inició Gozi con un saque largo hacia el pecho de Chis, que le dejó la pelota franca a Terán para, con una volea, hacer el segundo.



Tras unos momentos de dudas, el Antequera volvió a la carga. Mantuvo la presión alta y cerró los espacios, obligando a O Parrulo a jugar en largo, con mucha distancia entre ellos, lo que originaba transiciones que los visitantes no pudieron transformar en gol, debido en parte a una soberbia actuación –otra más– de Gozi y a la capacidad de la defensa local para completar el balance.



Pero la insistencia visitante encontró premio con un pase de cuchara de Burrito en el área que provechó Ramos para igualar de nuevo el choque.



No se conformó el Antequera, que se volcó a por el triunfo. Tuvo muy cerca el tercero, pero, justo cuando parecía que el choque iba a acabar en tablas, a falta de 49 segundos, Hélder enganchó un zapatazo para hacer el 3-2. Se la jugó entonces Tete con el portero-jugador, pero un robo de Adri le puso en bandeja el cuarto, ante una afición que ayer volvió a demostrar que es la mejor, la más fiel, de la categoría.









O Parrulo 4- 2 BeSoccer UMA Antequera O Parrulo : Gozi, Kevin Chis, Adri, Alberto y Hélder –equipo titular–; Greydelvid Terán, Domingos, Pedro Yrigoyen, Borja, Miguel Caeiro y Noel.

BeSoccer UMA Antequera : Contreras, Miguel, David Velasco, Óscar, Cobarro –equipo titular–; Burrito, Jesús Sepúlveda, Alvarito, Pablo, Dani Ramos y Conejo (portero).

goles: 1-0, min. 13: Terán; 1-1, min. 23: Burrito; 2-1, min. 23: Terán; 2-2, min. 32: Dani Ramos; 3-2, min. 40: Hélder; 4-2, min. 40: Adri.

ÁRBITROs: Adrián Calleja Rubio e Ignacio del Olmo Martínez. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Adri y Hélder y al visitante David Velasco.