Los estrenos de David Carballo, Manu Vallejo y Yoel Rodríguez en Zaragoza

El encuentro dirimido ante el Cuarte zaragozano fue algo más que la primera ronda de Copa del Rey para el Racing, fue también el primer duelo oficial de joven pontés David Carballo, del meta vigués Yoel Rodríguez y el partido en el que el gaditano Manu Vallejo anotó por primera vez con la elástica ferrolana. Una completa noche de estreno en el Juan Guerrero “El Lobo”.



“Espero que este sea el primero de muchos”, señalaba el de Cádiz una vez finalizado el duelo y ya con el pasaporte a la siguiente fase del trofeo en el bolsillo. Una diana que vuelve a reencontrar al jugador racinguista con su faceta más ofensiva, y que tiene que mirar casi un año atrás para recordar su última diana, concretamente al 8 de diciembre de 2023, con el gol del empate ante el Espanyol, mientras que su última diana en Copa fue, también en diciembre, si bien en 2021, en esta ocasión ante el Arenteiro en segunda ronda.

“Soy un jugador que aporto ofensivamente, pero totalmente comprometido para ayudar al equipo”, comentaba Vallejo tras un partido en el que se vio de manera clara como el futbolista daba un paso más en su recuperación. “Físicamente me he encontrado mucho mejor de lo que esperaba, porque llevaba tiempo sin jugar”, analizaba el jugador, “es verdad que me falta todavía un poco de confianza que espero ir recuperando un poco con entrenamientos y minutos de partido”.

Y es que el penalti anotado por el de Cádiz cuando no se habían cumplido los diez minutos sobre el césped artificial zaragozano, empujó a los suyos a dar su mejor versión, como así confirmó el propio Vallejo. “Con el duelo igualado no queríamos darle pie a que se viesen en el partido, hacer un gol rápido, pero eso no es fácil y lo hemos conseguido”, apuntaba el futbolista, añadiendo que, a pesar de la presión del Cuarte “hemos sabido estar en el partido y llevarlo a donde queríamos”.



Y donde estuvieron, en muchas ocasiones, fue en un área rival en la que cayeron dos penas máximas y otra tercera diana, abriendo un tanto la puerta para el resurgir de ese acierto verde. “Si se crean más oportunidades van a entrar”, decía Vallejo, “porque creo que somos jugadores que tenemos gol, nos esforzamos para ello”.

Yoel bajo palos

Y si para el gaditano este fue su primer gol, para el olívico Yoel fue su primer duelo oficial como racinguista bajo palos. “Xa tiña ganas de poder disfrutar minutos”, subrayaba el portero, “e estou contento de que o partido saiu ben e pasamos”.

Un pase logrado en un encuentro en el que tanto él como sus compañeros se encontraron con un Cuarte “sen ningún medo e hai que darlles os parabéns polo partido que fixeron, foi bonito”, y en el que el de Vigo aprovechó para demostrar su valía buscando unos minutos que, hasta la fecha, han sido todo para su compañero Jesús Ruiz. ·”A Copa moitas veces serve para iso, para a xente que ven sen xogar, que siga enganchada por se pasa calquera cousa na liga”, señalaba Rodríguez.

El premio a David Carballo

Cristóbal Parralo reconoció el trabajo tanto de Yoel y Vallejo como del resto de la plantilla, indicando tras el duelo que “en líneas generales la actitud ha sido buena y la entrega también. Hemos pasado de ronda que era lo importante, siempre son partidos incómodos donde tienes mucho que perder”.



Palabras especiales tuvo el entrenador sobre los 90 minutos disputados por el juvenil pontés David Carballo, indicando que “trabaja bien en los entrenamientos, tiene mucha ilusión y ha tenido un justo premio jugando y ha hecho las cosas bastante bien”, valoraba Parralo.