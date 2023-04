Esteban Díaz y Helena Peñas, los mejores locales en Narón

Más de 600 deportistas secundaron en la mañana del domingo la primera edición de la cita Narón 10K –contando también con la presencia del medallista europeo Juan Carlos Higuero, si bien como “speaker”–. Una prueba en la que la numerosa representación local sumó un, asimismo, abultado botín, con más de una treintena de preseas.



En la carrera absoluta de 10.000 metros, la primera posición fue para el vallisoletano –coruñés de adopción– Víctor Alonso –Vicky Foods Athletics–, que ya sabe lo que es ganar en la comarca, ya que, entre otros logros, cuenta con el triunfo en la San Xiao del pasado año. Alonso paró el cronómetro en 32:30 y solo seis segundos después entró en meta el pontés Esteban Díaz Pérez –Atletismo Narón–, tras un igualado sprint final con el herculino Álvaro Presedo Fraguío –Marineda–, ocupando, además, estos dos atletas la primera y segunda plaza en Máster 1 en la primera edición de esta carrera. En este “top 10” naronés finalizaron también Jonathan Fernández –Náutico Narón– Marcos Ruíz –Triatlón Ferrol–, Nicolás Domínguez –Náutico Narón– y Alejandro Roca, como cuarto, sexto, séptimo y octavo clasificado.

El pontés Esteban Díaz, entrando en meta



Además, la delegación local acabó esta prueba con el triunfo de Daniel Martínez Senra –Náutico Narón– en sub 23, categoría en la que Santiago Vázquez –Castro de Lobadiz– y Javier Blas Cernadas –Atletismo Narón– se hicieron con la plata y el bronce. En la carrera femenina, los lugares de privilegio fueron para Tania Álvarez, Soledad Leiro –San Miguel de Marín– y la local Helena Peñas –Opa Ferrol Team Running–.

5.000 metros

La cita naronesa contó también con un trazado de cinco kilómetros, en el que se impuso la naronesa Marta Cabello –Náutico Narón– y Facundo Medard –Triathlon Arteixo–, con Daniel Portomeñe Formoso –Ferrol Atletismo– en la segunda posición, siendo el mejor sub 18 –un triunfo que también logró la naronesa Andrea Díaz en femenino–. Su compañero Mohammed Kasskimi fue asimismo el más rápido en el grupo de edad sub 20. Aumentaron los oros locales José González –Narón–, Tamara López, Loli Señor –Beni Gym– y Victoria Grueiro –Narón–, ganando sus respectivas categorías de veteranos –y con un bronce en la general, en el caso de López–.

Esta primera edición de la carrera naronesa contó también con citas para la base, de sub 10 a sub 16. Tania López –Narón– fue la mejor en esta última categoría, mientras que en sub 14 el oro fue para Ariel Soto –Olympo– y Cristina Martínez –Náutico–. Un doblete local que también lograron Sergio González y Celia Ortigueira –Narón– en sub 12.