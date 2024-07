Esteban Díaz, atleta pontés plata estatal en 3.000 obstáculos: “No me esperaba para nada lo que estoy haciendo”

“Para nada me esperaba todo lo que estoy haciendo”, señala entre risas el atleta pontés Esteban Díaz Pérez –Atletismo Narón–, y lo hace tras la consecución de la que fue su segunda medalla en el Campeonato de España Máster de 3.000 obstáculos, celebrado el pasado fin de semana en Alcobendas, Madrid.



El deportista de la villa, de 43 años, que casualmente ayer comenzó con su labor de socorrista en el lago local –labor que ejerce asimismo en la piscina municipal– ya había catado el sabor del metal nacional hacía un año en Jerez, si bien en esa ocasión Díaz se trajo a casa la presea color bronce, por lo que ¿por qué no dar un paso más? “Sabía que la primera posición iba a ser complicada”, señala el del Atletismo Narón, recordando la condición de campeón estatal, europeo y mundial de su rival Diego de la Fuente –Surco Lucena– “pero sabía que podía pelear por el segundo lugar y subir así un escalón más”.



Con una salida fuerte, como a él le gusta, Díaz acompañó a De la Fuente durante el primer kilómetro para posteriormente recorrer prácticamente en solitario el resto del trazado –su perseguidor estaba a quince segundos–. “Fue Bastante cómodo”, comenta, “sabiendo que no podía llegar adelante y que por detrás tampoco me venían”. Y todo ello, como indica el de As Pontes, disputando esta exigente cita con una temperatura de 35 grados a las diez de la mañana en la pista madrileña.

Colgar las botas para colgarse medallas

¿Y cómo llega este pontés a sumar, entre otros logros, estas dos preseas nacionales? Díaz comenzó su carrera de ­atleta hace menos de una década, con 35 años, colgando las botas del que, hasta ese momento, había su actividad deportiva principal, el rey fútbol.



Con pasado en las categorías inferiores del CD As Pontes y posteriormente en regional con el A Capela –así como en la liga local pontesa de fútbol sala–, el del Atletismo Narón aprovechó la celebración del Northwest Triman –el conocido como “ironman” de As Pontes– en casa para dar el salto de disciplina a disciplinas. “Vi que la carrera a pie se me daba relativamente mejor que el ciclismo y la natación y ya me centré exclusivamente en el atletismo”, comenta, recalando ya desde estos inicios en el club de Río Seco. “Y ahí fue donde empecé a quedar campeón gallego de mi categoría en maratón, 10.000., 3.000 metros”, cuenta Díaz echando, poco, la vista atrás.



Su aterrizaje en la competición de obstáculos llegó por necesidad, no propia, sino de su club, de cara a su participación en la Liga Nacional de clubes. “Me pidieron si podía hacer esa prueba. Probé en Narón y luego en un control el Elviña y el presidente me dijo ‘estás dentro’”, comenta entre risas, “y a partir de ahí seguí preparándola”, recogiendo los frutos en forma de medallas.

El pontés, en la competición portuguesa



Una vez superados estos obstáculos, Díaz pone la vista ahora en el maratón, concretamente en el de Berlín, al que acudirá en septiembre y en el que espera “igualar o mejorar mi marca personal –2h.32–”. El pontés acude a la cita alemana con el recuerdo de su buen hacer el pasado año en Oporto, en el que cruzó la meta como mejor español en el “top 20” de la cita.



A nivel “doméstico”, el deportista de la villa se centra en un Circuito Deputación al que asimismo acudió el pasado fin de semana, “enganchando” su presencia en el Nacional con la carrera de Cee al día siguiente –que también ganó en máster–. Una cita, además, en la que hubo “doblete Díaz”, ya que su hija Mireia emuló a su padre ganando en sub 10. La continuidad de la saga está garantizada.