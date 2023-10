Un equipo seguro de lo que ahora está realizando

“Lo único que me preocupa es lo que hagamos nosotros, que lo tenemos claro, y no lo que hagan los demás”. Con esta declaración de intenciones, el entrenador del Racing de Santander, José Alberto, describe el buen momento en el que se encuentra la escuadra que dirige. El técnico, de hecho, explica que “ahora mismo somos un equipo muy difícil para los rivales y no nos importa lo que nos planteen, porque tenemos soluciones”. En este sentido asegura que “me gusta que mis equipos sean camaleónicos, que sepan interpretar cualquier situación del juego”.



De cara al partido de este domingo, el preparador describe al Racing como un equipo “equilibrado, muy ordenado, que tiene las ideas muy claras, tanto ofensiva como defensivamente”. José Alberto, de hecho, reconoce que “a mí es un equipo que me gusta, porque ha construido una buena plantilla, a la que han incorporado jugadores buenos y en la que mantiene la base del ascenso a Segunda División conseguido la temporada pasada”.



José Alberto, por eso, destaca que muchos futbolistas están dando un buen rendimiento en este principio de campeonato. En este sentido habla de “Jon García, Bernal, Iker Losada, Carlos Vicente... Son jugadores que están arrancando el campeonato a muy buen nivel y eso es lo que hace que el equipo esté bien situado en la clasificación”.

Situación

Séptimo el Racing de Santander en la tabla clasificatoria, con 21 puntos, el preparador José Alberto cree que “estamos muy por encima de las expectativas”. De todas maneras, el preparador adelanta que “queremos más y para eso trabajamos con intensidad e intentamos cuidar al máximo todos los detalles”, lo que resume a la hora de decir que “el equipo tiene mucha hambre de lograr victorias y seguir ganando los partidos que juegue en los próximos semanas”.



Será esta la manera en la que la escuadra santanderina sea capaz de escalas puestos en la clasificació e, incluso, meterse en la zona que da acceso al playoff de ascenso.