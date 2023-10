Un empate que duele

Le sabe a poco al Racing el punto con el que saldó su partido contra el Eldense. Sobre todo por la manera en la que llegó, con un gol del contrario derrivado de un error propio cuando el partido entraba en su recta final y estaba en ventaja. Pero en realidad el encuentro no tuvo un dominador claro porque, a pesar de que fue el equipo ferrolano el que más lo intento, en realidad ayer no tuvo su día más afortunado y no hizo tantos merecimientos como en otras ocasiones.



Un lanzamiento de Iker Losada desde la frontal que se fue a la manos del portero Zubiaurre inauguró la nómina de ocasiones de un partido en el que ambos equipos se repartieron el control. Así, aunque era el equipo ferrolano el que trataba de llevar la iniciativa, las imprecisiones que cometión, sobre todo en el inicio de las jugadas, hizo que apenas fuese capaz de llegar con claridad a zonas de finalización. Enfrente, el cuadro visitante estaba cómodamente plantado endefensa y trataba de crear peligro en sus estiradas, como hizo con un tiro de Chapela que Cantero rechazó.



En general, al Racing no le sentó demasiado bien el jugar a la hora de la comida, porque mostró una versión inferior a la que en él es habitual cada vez que juega en A Malata. Impreciso en los pases, sin chispa en los duelos y con poca presencia en el campo rival, el primer acto fue transcurriendo sin apenas registrar situaciones que sacasen al encuentro de lo anodino en lo que se estaba convirtiendo poco a poco.



De todas maneras, una acción estuvo a punto de cambiar el decorado a punto de llegar al descanso. Fue en una recuperación del cuadro verde en campo propio que, después de ser guiada por Heber Pena, acabó con un centro del exterior naronés que dejó a Álvaro Giménez solo ante la portería visitante, pero el atacante alicantino fue capaz de resolver la situación y acabó mandando la pelota al poste.

Jugada para enmarcar

Apenas cambió el guion del partido en la segunda parte, en la que incluso fue el Eldense el que más se acercó a la portería contraria con un par de disparos de lejanos. Sin embargo, cuando peor parecía estar, el cuadro verde encontró el premio del gol en una acción por la derecha de Carlos Vicente, cuyo centro fue recogido en el segundo palo por un Heber Pena que, tras recortar a su rival, cruzó al fondo de la red con un lanzamiento raso.



La ventaja del Racing y el paso de los minutos hicieron que el partido se empezase a romper, lo que permitió al equipo ferrolano disponer se situaciones como para sentenciar a la contra. Cerca estuvieron de conseguirlo Iker Losada y Sabin Merino con unos lanzamientos que se quedaron cerca de entrar, pero con lo que no contaba el cuadro verde es que otro error en la salida de balón iba a dejar a Salcedo solo ante la portería local, la cual traspasó con un disparo ajustado.



Quedaban poco más de diez minutos para el final del partido y, aunque el Racing buscó la portería contraria para llevarse los tres puntos, no fue capaz de conseguirlo –de hecho no consiguió generar ocasiones de gol– y se tuvo que confiormar con un punto que, aunque le sabe a poco, le permite mantenerse en una zona más o menos tranquila en la clasificación y sigue manteniedo intocable A Malata.

FICHA TÉCNICA

1- RACING CLUB FERROL: Cantero; Delmás, Jon García, David Catro, Moi Delgado; Josep Señé (Fran Manzanara, min. 70), Bernal; Carlos Vicente, Iker Losada, Heber Pena (Álex López, min. 60); y Álvaro Giménez (Sabin Merino, min. 70).

Banquillo: Gazzaniga (portero suplente), Enrique Clemente, Álex López, Manu Justo, Nacho Sánchez, Bernad (portero suplente), Vadillo, Fran Manzanara, Sabin Merino y Cubero.

1- CLUB DEPORTIVO ELDENSE: Zubiarre; Toni Cruz, Dumic, Carlos Hernández, Marc Mateu; Álex Bernal (Youness, min. 68), Sergio Ortuño; Clemente (Cris Montes, min. 63), Soberón (Salcedo, min. 73), Chapela (Poloni, min. 63); y Andone (Juanto Ortuño, min. 73).

Banquillo: Vallejo (portero suplente), Cris Montes, Juanto Ortuño, Poloni, Marí, Youness, Jorquera, Doué, Timor, Salcedo, Arnau Ortiz y Aceves (portero suplente).



Goles: 1-0, min. 59: Heber Pena; 1-1, min. 80: Salcedo.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (comité madrileño).

Asistentes: Rodrigo Blázquez Sánchez y Mario Martón-Consuegra Díaz (comité madrileño).

Cuarto árbitro: Fernando Román Román (comité castellanoleonés).

Tarjetas amarillas: Club Deportivo Eldense: Marc Mateu y Youness.

Asistencia: 6.156 espectadores