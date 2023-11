Un empate como mal menor

Aunque a priori sumar un punto en el campo del líder puede parecer positivo, en realidad el conseguirlo por el Racing en Leganés le deja un sabor extraño. Porque, tras cobrar dos goles de ventaja gracias a un comienzo sensacional, una decisión arbitral más que discutible –un inverosímil penalti de David Castro que, además, le costó la expulsión– cambió el encuentro y permitió al cuadro “pepinero” rescatar el empate ya antes del descanso. Al menos, el cuadro verde consiguiño aguantar la segunda parte y sumar, al menos, un punto.



Esta vez al Racing no se le puede echar en cara no haber entrado bien al partido. Al contrario, antes de que se cumpliese el primer minuto ya estuvo a punto de adelantarse con un centro-chut de Moi Delgado que casi se mete en la portería del Leganés. Pero a la segunda ocasión el equipo ferrolano ya no falló e Iker Losada, con un disparo desde la frontal que al tocar en un defensa despistó al meta local, culminó en gol una buena acción combinativa. Era el reflejo de la mejor puesta en escena visitante, que aumentó su renta al poco con el remate con el que Josep Señé culminó una acción de tiralíneas.



Así, con el partido situado en un escenario tan inesperado como lógico a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, el cuadro vivió unos minutos de relativa tranquilidad. Esta, sin embargo, se acabó de una manera tan inesperada como discutible en una acción en la que el árbitro entendió que David Castro, tras ceder la pelota a su portero, había derribado al delantero local con un levísimo toque. A pesar de que la acción fue revisado por el VAR, eso solo sirvió para que, además de penalti –convertido por Neyou–, el central de Cuntis fuese expulsado y dejase en inferioridad al cuadro verde.

El partido ya era otro y, a pesar de que el Racing se recompuso como pudo –con la entrada de Jon García, mientras que el cuadro “pepinero” dejó la defensa de cinco con la que había empezado y pasó a jugar con una de cuatro–, el encuentro ya se jugó casi en excusiva en el terreno de juego visitante. El Leganés empezó a llegar con continuidad a los dominios de la portería visitante y, en uno de ellos, un central lateral de Franquesa fue cabeceado en el segundo palo por Diego García para restablecer el empate y advertir de que la segunda parte podía ser muy larga para el Racing.

Control

A pesar de la complicada situación en la que estaba, el cuadro verde empezó bien la segunda mitad protagonizando algunas estiradas sobre la portería contraria, aunque sin ocasiones. Mientras, la escuadra “pepinera” era consciente de que su superioridad numérica se iba a acabar notando y por eso no empezó como un vendaval, sino que esperó a que las cosas se fuesen poniendo más a su favor.



Con los cambios el Racing apostó por jugar con una línea de cinco defensas ante un rival que poco a poco empezó a embotellar a su rival. Por eso, después de muchos minutos sin nada que destacar, la escuadra madrileña echó el resto en el tramo final y se ahí se encontró con el portero Cantero, que primero despejó un cabezazo a bocajarro de Raba y luego desvió un remate en el área pequeña para mantener, al menos, un empate que refuerza lo que el Racing realiza.

Ficha técnica:

Club Deportivo Leganés: Diego Conde; Miramón, Arambarri (Diego García, min. 32), Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Djouahra (Cisse, min. 60), Neyou (Chicco, min. 78), Djouahra (Ureña, min. 60); Raba y Miguel (Darío Poveda, min. 78).

Banquillo: Dani Jiménez (portero suplente), Nyom, Josema, Darío Poveda, Diego García, Chicco, Naim, Ureña, Cissé y Lalo.

RACING CLUB FERROL: Cantero; Cubero, Enrique Clemente (Nacho Sánchez, min, 86), David Castro, Moi Delgado; Bernal, Josep Señé; Carlos Vicente (Sabin Merino, min. 86), Iker Losada (Fran Manzanara, min. 57), Vadillo (Jon García, min. 32); y Álvaro Giménez (Delmás, min. 57).

Banquillo: Gazzaniga (portero suplente), Delmás, Jon García, Álex López, Manu Justo, Nacho Sánchez, Bernad (portero suplente), Fran Manzanara y Sabin Merino.

Goles: 0-1, min. 8: Iker Losada; 0-2, min. 14: Josep Señé; 1-2, min. 29: Neyou, de penalti; 2-2, min. 42: Diego García.

ÁRBITRO: Miguel González Díaz (comité asturiano).

ASISTENTES: Judit Romano García y Daniel Novoa Hernández (comité asturiano).

CUARTO ÁRBITRO: Gerard Brull Acerete (comité catalán).

TARJETAS AMARILLAS: Club Deportivo Leganés: Miguel (min. 64(. Racing Club Ferrol: Josep Señé (min. 28).

TARJETAS ROJAS: Racing Club Ferrol: David Castro (min. 28).