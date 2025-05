Doniños corona a Eva Rico, Mar Cid y Piñón

Con cierta timidez se presentaron las olas en el arenal ferrolano de Doniños para recibir a la que fue la primera prueba de la Liga Galega kids y júnior. Una competición organizada por Federación y Nativos y en la que llegaron las primeras buenas noticias para la cantera local.



El futuro local del surf mostró su gran progresión especialmente en las citas sub 10, sub 14 y sub 16 femenina, con sendos triunfos de la delegación comarcal. En el primero de los cuadros, Eva Rico –Valdo–, Mateo Sanmartín –RSM– y Hugo Barros –RSM– firmaron las tres primeras posiciones en este grupo de los más pequeños. Un triplete que se convirtió en una cuádruple presencia local en sub 14 femenino, con victoria de Mar Cid –RSM–, seguida por Lara Rico –Valdo–, la medallista europea Candela Pérez –RSM– y Martína García –Valdo–.

Rico repitió presencia en la final sub 16, consiguiendo el bronce en una manga en la que se impuso Ana Piñón –RSM– y Elisa González Valerio –Océano– fue cuarta. Rozando el triunfo se quedó Piñón en sub 18, cita en la que Lucía Oliveira –Valdo– fue tercera. En masculino, Lucas Casal –RSM– peleó hasta el final por la victoria, con Adrián Paredes –Valdo– en tercer lugar. Un doblete que repitieron Isidro de la Cal y Pablo Fonticoba –Océano– y con Diego Vieites –Nativos–, en cuarto lugar, en sub 16.