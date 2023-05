Doblete de López y Castro, del KDM, en la cita lucense

El Club KDM Cabanas fue el encargado de ejercer la representación local en el podio en una nueva edición del Descenso Internacional do Miño de Lugo, la sexagésimo sexta.

La regata, que se dirimió sobre una distancia de 18 kilómetros, tuvo un claro dominio de los cabaneses, especialmente en la competición de categoría juvenil masculino. En ésta, dos de las tres primeras posiciones fueron para los palistas de la entidad de Cabanas. Así, Valentín López Anca fue el ganador en una cita en la que su compañero Brais Castro firmó la segunda posición, y Miguel Varela, la séptima. En la modalidad de K-2 de esta misma franja de edad, los también cabaneses Juan Pérez Alonso y David Seara Gómez se colgaron el bronce.

Una tercera posición en la que asimismo terminó el tándem conformado por sus compañeros de club Mateo López Ancha y Christina May Nelson Arias, en la regata sénior mixta, en la que se impuso Susana Alonso y Aurelio Pedrayes, del Piraguas Villaviciosa El Gaiteiro. La lucense fue la primera de las citas de la Liga Galega de ríos, travesías y maratón, que continuará el 11 de junio en el Descenso do Miño de Ourense.

Provincial: Más de 20 metales para Xuvenil, Firrete, KDM y Narón en Miño

El calendario del Circuito Provincial Deputación da Coruña arrancó el pasado fin de semana en Miño y lo hizo con una destacada actuación de los jóvenes palistas del Firrete eumés, Grupo Xuvenil pontés, KDM Cabanas y Piragüismo Narón, que terminaron su concurso con más de una veintena de puestos de podio en su estreno.

Tres de estas preseas llegaron en la regata cadete de K-1 sobre 3.000 metros, en la que los eumeses Borja López, Pedro Dámaso Delgado y Joaquín Tenreiro coparo las tres primeras plazas. Un protagonismo que los locales tuvieron también en alevín, con el triunfo de Martina García –Xuvenil– y el bronce de Icía Quinte –Firrete– y el oro y la plata pontesa de Xoel Timiraos y Daniel Ferro, así como en infantil, con otro triunfo pontés a cargo de Xalo Romero y con Iago Cabalo –KDM– en la tercera plaza. Las eumesas Noelia Pita y Nora Calvo, por su parte, dominaron en cadete C-1 y sus compañeros Mario Bemúdez y Carlos Anca se colgaron la plata y el bronce en infantil A K-1.

Los mismos lugares en los que terminaron el también integrante del Firrete Diego Monzón y el naronés Óskar Niebla. El benjamín Nizan Dopico –Narón–, los prenbenjamíns Ruth Regueiro –KDM– y Javier Filgueira –Xuvenil–, los infantiles Andrea Amado –KDM– y Sofía Pita –Firrete– y su compañera alevín Alba Amado consiguieron el triunfo en sus regatas. Las eumesas Cristina Piñeiro y Alba Montero fueron bronce cadete e infantil A, respectivamente.