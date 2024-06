Doblete dorado para Valeria Mera en el Campeonato Gallego sub 12 de atletismo celebrado en A Coruña

El Campeonato Gallego sub 18 y la cita sub 10 y sub 12 disputadas en Pontevedra y A Coruña se convirtió en una auténtica lluvia de medallas para la delegación local, especialmente para el Atletismo Narón, regresando a casa con más de una treintena de puestos de podio. En la competición de mayor edad los títulos autonómicos llegaron gracias a los naroneses Antía Otero y Cristian Sierpes, la mejor en jabalina y en 2.000 obstáculos, con mejor marca personal. Un cajón en el que también estuvieron sus compañeros Gael Varela y Manuel Campello, plata y bronce en 800 y 1.500. El Ría Ferrol, por su parte, cosechó dos bronces, con Cristina Mato y Andrea García en tercer lugar en 1.500 y 3.000.

Cristina Mato, a al derecha / R. F.



En las pruebas sub 10 y 12, el Narón se hizo con 23 metales, siete de los cuales fueron de oro, destacando un triunfo de Gael Seijido en 1.000 marcha sub 10, batiendo el récord autonómico en cinco segundos, un triunfo que logró también Carme Paredes en femenino. Su compañera Valeria Mera terminó con un doblete dorado al ser la mejor en 500 y longitud sub 12. Los naroneses dominaron también el kilómetro sub 12, con triunfos de Lucas González y Celia Ortigueira.