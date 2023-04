Diputación y Concello invierten 864.000 euros en remodelar los campos de fútbol de Caranza

Tal como adelantó el pasado jueves su presidente, Valentín González Formoso, la Diputación y el Concello de Ferrol invertirán 864.000 euros –el 80% aportados por la institución provincial y el 20% por la administración local– en la remodelación de los campos de fútbol de Caranza.



El proyecto conlleva la transformación de las dos pistas actuales de fútbol 8 en una única de fútbol 11, aunque esta podrá ser divisible también en dos de fútbol 8. Se renovarán por completo las superficies de juego, pues su estado de deterioro actual impide, de hecho, que puedan celebrarse competiciones federadas. Se instalará un césped artificial de última generación y también un nuevo sistema de alumbrado, según anuncia la Diputación. Además, añade, aprovechando la modificación del talud norte, se colocará también una grada descubierta.



Esta actuación implica además ampliar la superficie que actualmente ocupan los campos hasta alcanzar el ancho reglamentario. Esta extensión se hará hacia ambos lados, es decir, avenida do Mar y calle Pardo Bazán.



González Formoso aseguró que se trata de una inversión “moi necesaria” no solo por las condiciones en las que están los campos, sino porque “falamos dun club findamental no deporte base de Ferrol, con case 500 fichas federativas”. El alcalde, por su parte, agradeció el “compromiso da Deputación, que está apoiando totalmente ao Concello no renovación das instalacións deportivas”.