El más difícil todavía para el Racing sin Castro ni Merino

A los gritos de aliento de “sí se puede” coreados tanto por la afición racinguista como dentro del propio vestuario verde puede añadirse en esta recta final de temporada un clásico circense como es el “y ahora, ¡el más difícil todavía!”.



Con todavía posibilidades matemáticas de entrar en el playoff –si bien los de Parralo a estas alturas no dependen de sí mismos–, el conjunto de A Malata tendrá que entrar en esta pista sin dos de sus más aplaudidos protagonistas, el delantero Sabin Merino y el defensa David Castro. Y si bien el primero podría regresar a tiempo para, quizá, la última jornada –para el duelo ante el Zaragoza ya no iba a poder entrar en liza por la cláusula del miedo–, el jugador podría no estar recuperado de su rotura fibrilar en el bíceps femoral. El Racing se quedaría así huérfano del que es su tercer máximo goleador, firmando cinco dianas en la presente campaña liguera –al igual que Señé y Heber–, cifra a la que habría que añadir el tanto de la Copa.



Por su parte, sí que es segura la despedida de Castro de la retaguardia verde por la rotura de una falange en el dedo de un pie. El de Cuntis cierra así su campaña racinguista como el tercer máximo “pasador”, con 1.662, con Bernal y Jon García encabezando este ranking. Castro destaca asimismo por el alto número de balones recuperados en sus 34 partidos –29–, también con estos compañeros con mejores cifras y con Moi Delgado justo por delante, con 41. Unas sensibles bajas que Parralo intentará compensar en un grupo en el que, asimismo, la sombra de la quinta amarilla sobrevuela para, precisamente, García, Heber Pena y Álvaro Giménez, y que puede condicionar el sprint final hacia la pista central del playoff.