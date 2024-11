David Castro: “Agora só me preocupa a fame de intentar facelo o mellor posible”

Casi seis meses ha tenido que esperar el defensa David Castro para volver a vestir la camiseta del Racing durante 90 minutos. Con el último recuerdo del de Cuntis disputando todo un encuentro fechado en un 5 de mayo ante el Tenerife, el jugador local lo volvió a hacer la pasada semana, con motivo del partido de primera ronda de Copa del Rey ante el Cuarte.



“Xa tiña ganas de volver a desfrutar dun partido enteiro”, señalaba el futbolista, “e ben, físicamente estou ben e xa levo un mes, mes e pico entrenando co grupo”. La baja de Puric por sanción para el encuentro de este domingo ante el líder de la categoría, el Racing de Santander, abre la puerta a otro “completo” para el jugador que, a día de hoy, se muestra ya sin preocupaciones para afrontar esos 90 minutos.

“Se me preguntases fai tres semanas diríache que non me preocupa, pero pensaría que igual me costaría un pouco máis, que levo un semana..”, se ponía en situación el jugador, “pero neste momento non hai nada máis que me preocupe, máis alá de aproveitar os minutos que teña, de facelo ben que o equipo saia a competir como o está a facer últimamente, como un bloque. Non me preocupa nada mais alá da fame de intentar facelo o mellor posible”.

Agosto complicado

Castro ve así la luz al final de un túnel que empezó a estrecharse con una fractura en un dedo al final de la campaña pasada y que se unió a un virus abdominal, por el que llegó a estar varios días hospitalizado “e pachucho de verdade”. Sin comer, sin beber, sin moverse, como él mismo señala, la recuperación posterior alcanza su recta final ahora tras “un agosto un pouco complicado. Neses momentos non pensaba no fútbol, pensaba en que se me pasase a dor e ir recuperando”, confesaba el de Cuntis, “pero cando te vas atopando un pouco mellor empézache a entrar outra vez ganas de adestrar, de ir apurando... pero ás veces por moito que queiras tampouco vai o corpo”.

Solidez

Un bache del que se está recuperando, asimismo coincidiendo con un mejor momento de la formación racinguista que cerró un mes de octubre en ascenso y “estamos nunha liña con máis solidez, encaixando outra vez pouco, e a partir de aí a medrar”.



Y, precisamente sobre este apartado de goles, el conjunto de Parralo recibe el domingo a una de las formaciones con más olfato ofensivo –por detrás del Zaragoza–, mientras que, precisamente ellos, cierran este ranking. Una circunstancia que para Castro encuentra soluciones “crecendo desde ser sólidos, un bloque. Nós temos que partir diso, de ser un equipo moi comprometido, e a partir de aí é traballo de todos levar o balón en boas condición ao último tercio de campo e intentar xerar perigo e goles”.



Sin duda, la visita de un grande como su homólogo santanderino servirá para ver este paso hacia delante de los racinguistas, al que encontrarse con este tipo de rivales espolea. “A todo o mundo lle gusta xogar contra os equipos que o están facendo ben, é unha motivación extra ver que está primeiro e que xogamos na casa”, apunta Castro. Un rival que el de Cuntis define como uno de los “cocos da categoría. Ten a base do ano pasado, xoga moi aberto, cunha proposta moi alegre, agresiva, ideas moi claras”. ante las que el Racing tendrá que contraatacar, en opinión del defensa “estando ben xuntos, traballamos en equipo, penso que lles podemos facer bastante dano”. Un regreso por todo lo alto para uno de los pilares de una formación racinguista echando ya raíces y ramas.