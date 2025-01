Racing | David Castro: "A Segunda é moi longa e, por sorte para nos, temos que intentar aproveitalo"

Fue un parón navideño corto -y más corto todavía en A Malata con la disputa de Copa del Rey- pero sin duda necesario y reparador para una plantilla racinguista que desde que bajó el telón del trofeo del KO está ya cogiendo carrerilla para lo que viene. Sube ahora el de la segunda vuelta liguera, la que se espera sea una nueva "función" en el escenario ferrolano, con muchas más luces -tanto literales como metafóricas- que sombras que alumbren el camino hacia la salvación.

"Fíxonos ben parar cinco días", señala David Castro en la cuenta atrás para el choque ante el Cartagena, "limpar a cabeza, ser conscientes ao chegar do que se nos ven. Tivemos o partido de Copa que, a pesar do resultado creo que se fixeron cousas que se poden extraer para o que ven". Una pausa tras la que el futbolista, recorvertido a lateral izquierdo en los últimos choques por la baja de sus compañeros, ve a los suyos "conscientes do que vai tocar, de apretar cada semana, de cada día facernos mellores, xa non a nós mesmos, apoiar ao do lado, unha axuda máis pode valer moito. A xente chegou un pouquiño máis fresca e mentalizada", sentencia el de Cuntis.

Racinguismo en estado puro

Y si dentro del campo esa ayuda ya depende de los futbolistas, fuera es tarea de una afición que en el entrenamiento a puertas abiertas del martes dejó claro que su apoyo es incondicional, incluso bajo la lluvia. Una sesión de trabajo atípica tras la que el defensa, con una leve sonrisa en los labios, señalo que "da gusto. A situación a nivel deportiva non é a que todos quixeramos, pero ir adestrar e ver os nenos, as camisetas, ver o racinguismo aí... é un motivo de orgullo, un motivo de tirar hacia adiante. É algo que se foi sementando estes anos e é algo que non se pode perder é temos que coidar".

Una marea verde que a buen seguro llevará su bocadillo el sábado para ver el que se espera sea un paso más de los suyos hacia la permanencia y, además, ante un Cartagena espejo en el que reflejarse por el milagro obrado la pasada campaña en una segunda vuelta con cifras de récord. "Xa vimos o ano pasado como pode ser esta liga, que equipos que ao principio, ou a estas alturas, dalos por mortos. E nesta competición como sexas capaz de que a xente cambie un pouco o chip e se enganche a partir da solidez... A segunda é moi longa e, por sorte para nós, temos que intentar aproveitalo", apunta el defensa racinguista.

Castro apuesta por la filosofía de mirar hacia uno mismo, sea quien sea el rival, Cartagena u otro. "Todos os partidos van ser unha proba de fogo porque o que necesitas son os puntos. Hai que afrontar cada partido para poder rascar puntos que nos acerquen ao obxectivo e niso temos que pensar, non ir moito máis alá", añadel el jugador.

Las cuentas, claras

Y el objetivo, como cada año en la categoría es una cifra, que punto arriba o punto abajo, permite la continuidad en Segunda División. “O que che di históricamente é que necesitas un número de puntos. Está claro que a medida que te achegues ao final, os enfrontamentos directos poden contar máis –como el que el sábado protagonizan ante los murcianos–”, analiza un Castro cuyas molestias le llevaron a abandonar el campo durante el duelo ante el Almería –”e co cartón ía moi forzado”–. El de Cuntis, al igual que la afición verde, echa cuentas, fáciles, eso sí. “Quedan 21 partidos, a estas alturas é no que penso, non que ven o Cartagena, temos que pensar en afrontar cada partido e sacar tres puntos”.



El defensa y sus compañeros buscan, al igual que hicieron los albinegros hace pocos meses, dar con esa tecla “de coidar eses detalles, de un cambio de dinámica... cada partido é unha final, a liga é longa, e haberá equipos que nos sorpenderá ao final onde acaban”, comenta. Unas palabras, al igual que el milagro cartagenero del pasado año, a las que agarrarse y esperar que sea el Racing uno de esos conjuntos “sorprendentes”.