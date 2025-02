Daniel Castro cierra su participación con un meritorio quinto puesto

Daniel Castro, en su regreso a la competición, finalizó en un gran quinto puesto en el Nacional de tiro con arco que se celebró en Valladolid.



El certamen disputado en tierras pucelanas comenzó con la celebración del campeonato sub 15, sub 18 y sub 21. En ellos, varios representantes de los clubes de la comarca –Silex, Arco Narón y Arco Ferrol–, que también acudieron con la selección gallega, trataron de cosechar grandes resultados.



El primero en saltar a la palestra fue Elías Montenegro en la categoría júnior. El tirador del Arco Narón empezó de la mejor manera posible, pasando el corte a las rondas finales tras sumar 534 puntos en la fase previa. Sin embargo, cayó en el enfrentamiento de cuartos ante el andaluz Cristóbal Gómez y se tuvo que conformar con la novena plaza. A continuación, fue el turno de Ismael Freire (sub 18). El representante del Arco Ferrol no tuvo mucha suerte y se quedó a las puertas de pasar el corte. Además, en la división femenina, las tiradores del Narón, Lía Lage, Lua Teijeiro y Raquel Lorenzo tampoco tuvieron fortuna. De todas ellas, sólo Lage pasó el corte, pero finalizó en el puesto número 17.



En la categoría sub 15, Iria Zaragoza y Lorena Quintela tuvieron un gran desempeño, pasando a la siguiente ronda. Sin embargo, se encontraron con rivales muy duras y se despidieron muy pronto del torneo nacional.



Antes de los sénior, fue el turno de las selecciones autonómicas. En ellas, los resultados fueron algo mejor, ya que Lía Lage, Lúa Teijeiro y María Otero consiguieron llegar hasta el séptimo puesto final en sub 18 femenino. Mientras que Iria Zaragoza, Lorena Quintela y Martina Villaroel fueron sextas en sub 15. Una posición que repitieron la propia Zaragoza y Beltrán Doval en el equipo sub 15 mixto.



Al día siguiente, llegó el turno de los absolutos. Las esperanzas de lograr medalla estaban puestas en Elías Montenegro, Daniel Castro, Willy Rodríguez y Laura Matesanz. Sin embargo, ninguno logró conseguirla.



El que más cerca se quedó fue Castro, que fue quinto tras “una competición en la que acabé muy contento y con buenas sensaciones”. El pontés avanzó hasta cuartos, pero cayó contra el futuro campeón, el también olímpico Pablo Acha. Montenegro, por su parte, acabó decimoséptimo, mientras que el paralímpico Willy Rodríguez no pasó el corte, igual que Matesanz.



En la competición por autonomías, Daniel Castro, Elías Montenegro y Marcos Rodríguez fueron sextos tras caer ante Andalucía. En el equipo mixto, el tirador pontés y Uxía Martínez finalizaron en la séptima posición.