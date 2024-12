Cristóbal Parralo: "Es el último esfuerzo antes del parón y hay que ir con todo"

El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, reclama un último esfuerzo a sus futbolistas para el partido ante el Zaragoza ya que "es el último antes del parón" y puede servir para cambiar la dinámica del equipo. Además, indica que no espera grandes cambios en el club maño a pesar de la situación convulsa que está viviendo actualmente con la marcha de Víctor Fernández y la interinidad de David Navarro.

Altas para el duelo ante el Zaragoza: "Entra en la convocatoria Moi Delgado, pero perdemos a David Castro que acabó con molestias el otro día".

Nuevo reto ante el Zaragoza después de la dura derrota ante el Almería: "Sobre todo ver que cosas hicimos bien y cuáles no hicimos tan bien. El tema de la recuperación es vital. Estamos en ello. Es una semana muy dura con muchos partidos, pero intentaremos llegar en las mejores condiciones".

Crisis institucional en su rival: "A pesar de esa situación que está viviendo el Zaragoza, preparamos el partido de igual manera sabiendo que ha habido un cambio importante esta semana con la salida del entrenador (Víctor Fernández). Estamos centrados en lo nuestro porque aunque haya una situación convulsa, es un equipo con unas aspiraciones muy grandes. Nosotros tenemos la aspiración de mantener la categoría y seguir en el fútbol profesional".

Importancia de conseguir los tres puntos: "Es muy importante conseguir los tres puntos. Igual que lo eran los de esta semana contra el Almería. Quizá sacar la conclusión de cuidar mucho más los detalles, no cometer errores sobre todo en casa. Van dos partidos seguidos en casa que se abren con dos penaltis. Son situaciones que hay que controlar mejor y saber estar más fuertes emocionalmente para no cometer esos errores. Al final, dan pie a que el rival nos complique el partido. Hay que quedarse con lo positivo y buscar crecer".

Cosas positivas sobre el partido contra el Almería: "Yo creo que en la primera parte, el equipo estuvo muy bien armado. Salimos con buenas transiciones y en el momento en el que tuvimos que mantener el balón, lo mantuvimos. La segunda parte, una vez que dejamos correr, estuvimos más desorganizados y eso nos costó muy caro".

Poco tiempo de preparación del partido: "Hemos analizado bien al Zaragoza. Ha venido jugando con cinco, pero el último lo jugó con cuatro defensas... Tiene varias opciones para el once. Nosotros somos lo más importante. Tenemos que hacer nuestro trabajo, estar bien concentrados e intentar competir de la mejor manera".

Bajas del rival: "Es cierto que tienen la baja de Adu Ares, pero también tienen muchas más como Soberón. Al final, no puedes modificar tu planteamiento o tu forma de juego porque falta un jugador del equipo rival. Tenemos nuestra idea muy clara y el plan de partido también. Hasta el partido, seguiremos trabajando para que cale aún más".

Apoyo de la afición: "Siempre somos más fuertes cuando está nuestra afición. Quizás no podamos estar tan acompañado como siempre, pero intentaremos rendir igual o más por ellos".

Muchos partidos en pocos días: "Puede ser que algún jugador tenga más fatiga que otros. En función de eso decidiremos. Obviamente son tres partidos en seis días y el jugador lo nota. Estamos trabajando para recuperarlos. Es el último esfuerzo antes del parón y hay que ir con todo".

¿Línea continuista con David Navarro?: "No creo que harán muchos cambios. Seguirán una línea continuista de lo que estaban haciendo con Víctor. Al haber jugado entre semana, tampoco han tenido mucho tiempo para cambiar muchas cosas. Hay que estar preparado para todo".

Valoración de 2024: "No he hecho ninguna. Estamos tan centrados en el presente que no pensamos en más allá. Cuando estemos tranquilos, habrá que analizar todo y ver que hemos hecho bien y que no. Ahora hay que afrontar el presente que es el partido contra el Zaragoza".

Parón para desconectar: "Parón hasta el día 29 hasta las cinco de la tarde que vuelven los entrenamientos. Es casi una semana para que puedan cargar pilas. Ahora hay un parón para que, a nivel de club, analicen la situación y se tomen decisiones en todos los aspectos".

Mejora mental del equipo: "Fue una dura derrota el otro día porque veníamos de conseguir la victoria en Gijón y teníamos muchas esperanzas de poder sumar en casa. No fue así, pero los jugadores, durante ciertas fases del partido, lo hicieron muy bien".

Zona baja que se empieza a romper: "Después del partido del otro día, tienes una decepción importante porque eran tres puntos que nos daban mucho. Una pena no conseguirlos. Una vez que pasa, no nos podemos rendir, tenemos que seguir trabajando y salir a darlo todo".