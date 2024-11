Cristóbal Parralo: "Ha sido una semana larga, productiva y vamos a ver si lo reflejamos en el campo"

El Racing abre el menú de un mes noviembre espera sea el de la confirmación de su mejoría y que mejor rival que el sólido líder Racing de Santander para comenzar la cata. Y es que si bien durante el pasado octubre los de Parralo firmaron nueve valiosos puntos de quince posibles, esta cifra se le hace insuficiente tanto a técnico como, así lo manifestaron, jugadores de la nave verde.



“El mes podría ser mejor, nosotros somos más ambiciosos. Hemos empatado en casa dos partidos –Tenerife y Huesca– que yo creo que los teníamos que haber sacado adelante”. Unos resultados finales mejorables, a pesar de los que el preparador manifestó el buen estado moral y anímico de los suyos “porque compite, porque está ahí. Somos conscientes de la situación y lo que podemos hacer es trabajar duro. Sí que nos está costando y estamos en esta situación porque en lo que llevamos de temporada no hemos hecho las cosas tan bien como quisiéramos, pero fragilidad psicológica no hay ninguna”, sentenciaba el técnico pocas horas antes de recibir a su homónimo santanderino.





Sólo presente

Un encuentro ante el primer clasificado muy esperado tanto por equipo como afición, ya que para Parralo la posición de los cántabros no sorprende “cuando los ves jugar, porque lo están haciendo muy bien. Lo hemos visto mucho, porque además de para conocerlo bien es un equipo bonito de ver”.



Un líder que en el camino de baldosas verdes hacia un hogar llamado salvación es su particular espantapájaros.Y es que en el vestuario ferrolano las cuentas, los cálculos, son inmediatas. “Nos gustaría tener más puntos para no ir tan exigidos en la segunda vuelta, pero no hablamos de esto. De lo que hablamos es de lo más inmediato, que siempre es el partido que tenemos. De otra cosa no, porque no arreglas nada, cuando lo puedes hacer es cuando te centras en los que tienes más inmediato, en el rival que te toca”, en este caso el conjunto dirigido por José Alberto López.



No se trata ni de esas matemáticas de la salvación de posibles incorporaciones en un cada vez más cercano mercado invernal. “No estoy pensando en eso ahora”, sentenciaba un Parralo que retomaba la idea del presente, apuntando a que “estoy pensando en sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo”. Unas piezas, ahora con de nuevo con la reentrada de Brais, Señé y el posible debut de Cabaco en liga, a las que, para este choque, al igual que en el resto, el técnico vuelven a incidir en una necesaria mejoría global –ofensivo y defensivo– de los suyos.

“Somos el sexto que menos goles recibe, sin embargo somos el que menos marca, nos deja ver por dónde van las cosas”. Una situación que los verdes quieren seguir cambiando ante los cántabros, tras una semana desgraciadamente larga por sus causas pero “que nos ha permitido coger un podo de aire, recuperar jugadores. Nos ha servido para trabajar todo, hemos podido cuidar muchos aspectos, veo bien al equipo tras esta semana productiva y vamos a ver si lo reflejamos en el campo”.