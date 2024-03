Cristóbal Parralo: “Si queremos estar más arriba hay que ganar”

El postre del encuentro se fue en la tarde de ayer para Santander, mientras que en A Malata el conjunto racinguista se tuvo que conforma con un punto que tuvo sabor de sobras. “Estamos decepcionados por ese empate final”, señaló Cristóbal Parralo al término del encuentro, “cuando habíamos conseguido darle la vuelta a ese gol inicial. Es un duro varapalo porque creo que teníamos el partido ganado, pierdes dos puntos y te sabe a derrota”.



Una igualada que llegó en “un balón dividido que los dos intentan darle al balón y se pita penalti y eso es poco entrenable. No hay que darle más vueltas, levantarse, mirar hacia delante y seguir trabajando”, señalando de nuevo el preparador local su máxima actual de “ahora poco hablar y trabajar mucho”.



El conjunto verde supo sobreponerse a un tempranero tanto llegado, como indica Parralo “tras un nuevo error que nos cuesta caro otra vez”. Apretando los dientes el Racing se hizo con esa igualada en una segunda parte en la que “el equipo ha salido muy bien. He vuelto a ver un poco al equipo reconocible. Hay momentos en los que estamos con dudas, sin estar tampoco muy brillantes pero mucho mejor”, añade Parralo definiendo la jugada el penalti como “accidental, porque no es una jugada donde alguien cometa un error o el equipo no haya sabido defender una acción”

Creer

El entrenador se queda con el trabajo y la entrega del equipo, con su creencia de “darle la vuelta al resultado y a nivel futbolístico somos muy exigentes y hay cosas que tenemos que mejorar, pero enfrente teníamos un equipo complicado que viene de ganarle al líder, en ciertas fases hemos sido capaces”.

Un análisis del que Parralo saca la clara conclusión de que “significa que podemos y hay que creer en ello. Hay que seguir creyendo aunque ahora estemos decepcionados”. Parralo, sin mostrarse preocupado por la salida del grupo de la zona de playoff, piensa ya en Cartagena y “si queremos estar más arriba hay que ganar”.