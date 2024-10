Cristóbal Parralo: “Hoy no podíamos jugar de tú a tú, tocaba remar”

El que les ha dado su primera victoria no fue necesariamente “un partido espectacular por nuestra parte”, comentó Cristóbal Parralo, pero sí uno en el que fueron capaces de “remar, estar juntos y buscar la victoria de la manera que fuese”. El caché del rival terminó jaleando a un Racing que se encontraba en el extremo opuesto del espectro anímico, “hoy no podíamos jugarles de tú a tú, salir y dejarles esos espacios”, expuso el preparador local.



En ese contexto, permanecer unidos, mental y físicamente, fue la clave, próximos en las acciones de robo y presión, replegados al unísono en defensa, esta última, desplegada “de la mejor manera para conseguir la victoria”, algo que no habría sido posible “si no somos solidarios, si no estamos con todas las energías puestas en cada acción”, en palabras del ‘míster’.

El grado de intensidad era el mismo, dentro y fuera del campo, titulares o recambios, “es que eso es un equipo, no solo los que salen de inicio”, afirmó Parralo, que agotó sus cambios a medida que surgían molestias o fatigas inevitables, encontrando relevos de piernas a la altura. “Creo que lo han hecho muy bien, se han vaciado igual que el resto de compañeros, y no solamente los que han entrado, a los que estaban en el banquillo ha habido que calmarlos, eso me deja mucho más tranquilo”, contó.



Y luego, con el 1-0 ya el bolsillo, encontró a esos mismos jugadores en “un vestuario liberado, eufórico, con abrazos. Siendo consciente de que nuestra situación es todavía complicada”, puntualizó, ahora en posesión de una victoria “de imperiosa necesidad” para acercarles un poco más al fútbol que quieren jugar, “lo importante es eso, sacar esa rabia, esa furia que tienes dentro”. Parralo alabó a su vez a una marea racinguista “que ha entendido lo que necesitábamos. Yo lo he sentido desde el primer momento: animaban, permitían errores y daba alas al equipo. Chapó a nuestra afición”.