Costa Ártabra-Baxi Ferrol, un nuevo derbi con mucho por decidir

El resultado del derbi, el segundo en una semana, que enfrenta esta tarde –20.00 horas, complejo deportivo Javier Gómez Noya– a CB Costa Ártabra y Baxi Ferrol en la última jornada de la primera fase del grupo norte de 1ª Autonómica no será decisivo para conocer el futuro de ambos contendientes en la competición. Sea cual sea, los dos conjuntos deberán esperar a ver lo que sucede en otros partidos para, en el caso del Baxi, saber si finaliza como primero la fase norte o si, por el contrario, acaba segundo superado por el Maristas Coruña, que, además del partido de esta jornada ante el Galimática Calasancias –mañana–, deberá disputar el aplazado ante el CB Le Mulier La Salle, previsto, en un principio, para esta misma tarde.





Son precisamente las compostelanas las que, a priori, amenazan la participación del Costa Ártabra de Miguel Niebla en la fase de ascenso que reunirá a los cuatro mejores equipos del norte contra los primeros clasificados del sur. Con diez encuentros disputados –uno menos que el Costa Ártabra–, La Salle tiene un balance de cuatro victorias y seis derrotas, por las cinco y seis, respectivamente, de las ferrolanas. El “average” entre ambos conjuntos está igualado, así que, en el caso de empatar finalmente, será el general, que beneficia al BBCA, el que determine qué equipo avanza en la competición.





El CB Costa Ártabra hizo su trabajo en el encuentro del martes, también suspendido en su día por incidencia del Covid-19, y derrotó con claridad al tercer cuadro en discordia, el Básquet Coruña, que incluso podría quedarse fuera de la lucha por el ascenso si pierde con La Salle.





Opciones

La semana pasada fue el Baxi el que logró, en los instantes finales, una agónica victoria (50-49) en Esteiro. El escenario se traslada hoy a Caranza, donde, además, se prevé una buena entrada en la grada.

Habrá bajas en ambos equipos. Hasta tres jugadoras locales se perderán el choque –se planteó en su momento la opción de aplazarlo– y, en el caso del Baxi, una jugadora, además de su preparadora, Patri Cabrera.





Aunque no podrá estar en el banquillo, la técnica canaria cree que para ganar será necesario “salir a defender los 40 minutos, como la jornada anterior”, y, en ataque, “mover más el balón, correr un poco más y mejorar los porcentajes de acierto en el tiro”. Precisamente en esta faceta incidió el preparador del Costa Ártabra, Miguel Niebla, a la hora de considerar “poco real” el resultado de la semana pasada. “Ellas no metieron nada, algo muy raro; en condiciones normales deberían de ganar bien”. Para que así no sea, Niebla suma al desacierto en el tiro del rival que su equipo” defienda con seriedad” y que sea capaz de “ejecutar como sabemos las situaciones de salida de presión o ataque a zona”.