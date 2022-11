Confianza en el trabajo realizado

Mantiene el Racing la fe en el trabajo que lleva a cabo a pesar de que los últimos resultados –tres derrotas, una en la Copa del Rey, y un empate– le hayan hecho pasar del liderato que ostentó durante cuatro jornadas a la cuarta posición en la que se encuentra en la actualidad. “Creemos en el trabajo que estamos haciendo, viendo dónde podemos seguir mejorando y creciendo”, explica el entrenador del equipo ferrolano, Cristóbal Parralo, acerca de la situación actual.



De ahí que el preparador racinguista anuncie que su equipo tiene “ganas de competir bien, de ganar partidos y de sumar los máximos puntos que pueda”. Así que, a pesar de que Parralo reconoce que “en estos últimos partidos nos está costando ganar”, el técnico de la escuadra de la ciudad naval explica que “trabajamos a diario para mejorar y que eso nos alcance para ganar en el partido que vayamos a jugar”.



Uno de los aspectos a mejorar es la falta de gol que el Racing ha mostrado en los últimos encuentros, en los que no ha sido capaz de perforar la meta contraria. “Pero estoy tranquilo, porque no es por no generar ocasiones”, recuerda el entrenador de la escuadra de la ciudad naval. Por eso explica que “es importante que seamos efectivos en las ocasiones que generemos para así poder ganar el partido”.

Rival

Es algo que ayudará al cuadro verde ante un rival, recuerda Cristóbal Parralo, que es distinto al del principio de temporada. Y no solo por el cambio de entrenador realizado. De ahí que advierta que el partido de mañana en el Municipal de La Línea de la Concepción vaya a ser “complicado y difícil, porque el rival cuenta con jugadores rápidos, habilidosos, con un buen uno contra uno”. Además, Parralo destaca que “en defensa cuenta con jugadores experimentados. Todo ello hace que el rival sea bastante compensado y será difícil”.



A pesar del viento que suele azotar en el campo en el que el Racing va a jugar mañana, el técnico del equipo ferrolano recuerda que “nosotros, como viene siendo habitual, no vamos a poner excusas. Lo tenemos en cuenta, pero no vamos a incidir en esas cosas. Lo que tenemos que hacer es estar centrados, intentar realizar nuestro juego y estar concentrados para no equivocarnos y tener intensidad”.