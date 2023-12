La comarca se echa a la calle en las San Silvestres

La comarca se convierte durante en esta recta final de año en la capital gallega de las San Silvestres, ya que durante dos jornadas se disputan en territorio local cuatro de las ocho carreras previstas en los calendarios autonómicos –como Carreiras Galegas o Galitiming–. Citas a las que hay que añadir aquellas que no necesitan inscripción previa.



No sorprende por ello que casi 1.400 atletas sean los que llenen las calles de Fene, Neda, Ares, Mugardos y Narón en lo que será una colorida y auténtica fiesta de celebración del deporte para despedir este 2023.

Fenesa



Será precisamente la prueba fenesa la que de mañana día 30 el pistoletazo de salida a este apretado pero completísimo programa de carreras, ya que esta competición adelantará un día la habitual fecha de celebración de este tipo de pruebas, para hacer así posible la participación de los deportistas en varias citas.



Así, ésta tendrá lugar mañana, a partir de las 17.00 horas, con salida y llegada delante del Concello fenés. A esta hora iniciarán el trazado de 5.000 metros la delegación absoluta, celebrándose a continuación el resto de salidas –sub 18 y sub 16, biberones, pitufos, sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14–, hasta las 19.45 horas. Serán un total de 315 las personas que participen en esta prueba, además de las 152 inscritas en la andaina de 2,5 kilómetros.

Por tres



Al día siguiente, el domingo 31, el programa se multiplicará por tres, con la celebración de las pruebas de Neda, Ares-Mugardos y Narón. La cita nedense será la más madrugadora, con sus primeras salidas a las 10.00 horas para los sub 10, sucediéndose éstas hasta las 10.30 horas con el grupo de sub 18 a máster ante un trazado de 5.400 metros. Serán 216 las personas que llenen las calles fenesas en esta segunda San Silvestre que coge también fuerza en la comarca.



A las 11.00, y en esta ocasión dirigida sólo a categoría absoluta –para mayores de 16 años–, comenzará la decimoctava edición de la Carreira Fin de Ano Ares-Mugardos-Ares, con inicio de su trazado de diez kilómetros en el pabellón aresano, con 364 atletas en su lista de inscripción



Otras de las más recientes en añadirse a este calendario es la Trintaeundoce naronesa, que con 326 inscritos vivirá sus primeras salidas a las 16.20 horas, con la del grupo absoluto prevista para las 16.50 desde la carretera de Castilla, en Freixeiro. Con trazados entre los 200 y los 3.112 metros, los participantes irán haciendo hueco para la seguramente, copiosa cena de Fin de Año.