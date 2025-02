Los clubes de la comarca dejan su marca personal en Castrelo de Miño

El Firrete, el Club Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes, el KDM Cabanas y el Piragüismo Narón tuvieron un gran desempeño en el Campeonato Gallego que se celebró en Castrelo de Miño (Ourense).



La competición no pudo empezar de mejor manera para los clubes de la comarca, ya que el K-4 masculino de veteranos del As Pontes se llevó el oro. Primera prueba y primera victoria. Con todo, la suerte le fue esquiva a los cadetes del Firrete, ya que tras remar a un nivel altísimo fueron superados en el último momento por los integrantes del Club de Mar Ría de Aldan-Galdon y se conformaron con la segunda posición. Mientras tanto, los piragüistas del As Pontes finalizaron quintos.



En la categoría infantil, el Firrete acabó en el séptimo lugar tras una prueba muy complicada en la que tuvieron problemas con la embarcación. Casi la misma situación, le ocurrió por la tarde a la tripulación del equipo juvenil K-4 del KDM Cabanas que finalizó en los últimos puestos.



Sin embargo, la suerte volvió a los clubes de la comarca. En esta ocasión, el Firrete logró otro subcampeonato gracias a un K-4 sénior que remó como nunca para conseguir esa medalla de plata. Por último, la competición se cerró con un bronce del As Pontes en la categoría sénior mixta.