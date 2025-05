Chiqui Barros y María Coira se quedan sin ascenso a LF2

El Institutos de Compostela Xunta de Galicia, dirigido por el ferrolano Chiqui Barros y que tiene en su plantilla a la naronesa María Coira, no pudo cumplir su sueño de ascender a la Liga Femenina 2.



El conjunto santiagués partió el pasado 1 de mayo a Santander con toda la ilusión para luchar por subir a la tercera categoría nacional. Por delante tenía que ganar al Cañadío Santander, en el que juega la exinternacional española Laura Nicholls, al Vasco Shipping Seis do Nadal y al Basket Eloy Villanueva.



En el primer encuentro de esta fase que se disputó en formato liguilla, el equipo de Chiqui Barros y María Coira trató de luchar con todo contra el anfitrión, pero este mostró una mayor puntería –el Rosalía sólo marcó 1 de los 18 triples que intentó– y acierto en los momentos claves y logró anotarse la victoria por 69 a 47. Un comienzo duro, pero todavía quedaban dos partidos por delante para seguir teniendo la posibilidad de ascender.



En el segundo choque se midieron al otro gallego de su grupo, el Seis do Nadal. En este derbi autonómico las pulsaciones estaban muy altas, ya que las viguesas también habían perdido su primer encuentro y necesitar sumar una victoria para mantener sus opciones. Por este motivo, ambas escuadras estuvieron más fallonas de lo normal –entre las dos apenas marcaron cuatro lanzamientos desde el arco de los 43 intentos–.

Con todo, las rivales del Rosalía entraron antes en calor y consiguieron una distancia considerable que las de Chiqui Barros no fueron capaces de reducir (68-41). Ya no había posibilidades de subir, pero las santiaguesas querían despedir con un triunfo. Sin embargo, este no llegó porque el Basket Eloy Villanueva, que se jugaba ser primero, dominó el duelo (48-60).