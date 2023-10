Más de un centenar de atletas en la Milla Nocturna mugardesa

Más de un centenar de atletas secundarán el sábado la que será la sexta edición de la Milla Nocturna de Mugardos, una competición que continúa así el calendario de citas a celebrarse tras la puesta de sol y que sigue la estela de las pruebas dirimidas en Narón en agosto y en Ferrol en septiembre. La carrera de la villa se mantiene en un fin de semana en el que varios eventos deportivos se han visto aplazados por las condiciones meteorológicas que se esperan.



De este modo, las personas inscritas en esta competición vivirán su salida y llegada en la Avenida do Seixo, cubriendo trazados entre los 150 y los 1.609 metros, según su categoría de edad. Así, serán precisamente los más jóvenes atletas los que harán frente a la más corta de las distancias, a partir de las 19.30 horas. Las delegaciones sub 10 y sub 12 lo harán a continuación, con 800 metros por delante. A partir de las 20.00 será el turno para sub 14, sub 16, sub 23, sénior y máster, todos ellos ya cubriendo la citada milla. Las salidas absolutas están previstas para las 20.20 y 20.40 horas la femenina y masculina, respectivamente. La entrega de premios se celebrará a las nueve. La prueba contará con la participación de atletas de toda la comarca, así como llegados de Arzúa, Carballo o A Coruña, entre otros emplazamientos.



La competición mugardesa será la penúltima de las populares antes del inicio de la temporada de las San Silvestres. Previas a éstas se disputará la tradicional Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros, el 3 de diciembre.