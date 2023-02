Carlos Vicente: “No nos fiamos de la mala racha del Fuenlabrada”

El Racing tiene ahora dos partidos consecutivos en casa ante rivales que en estos momentos ocupan plaza de descenso, Fuenlabrada y Pontevedra. No obstante, el vestuario del equipo ferrolano no se fía de esa situación que, en el caso del conjunto madrileño, se traduce en solo una victoria desde que el 30 de octubre le infligió al Racing su primera derrota de la temporada. Han pasado 12 jornadas desde entonces y el grupo que prepara Mere Hermoso solo ha sido capaz de sumar los tres puntos (0-1) en su visita al San Sebastián de los Reyes, a mediados de diciembre.



“Va a ser complicado, no podemos engañarnos, porque además ellos están más necesitados de puntos que nosotros”, comentaba ayer Carlos Vicente, ganador del premio Estrella Galicia ao Xogador do Mes, en este caso enero. “Siempre es una ventaja jugar en casa ante nuestra afición”, apunta, “pero hay que recordar que en la primera vuelta, aunque en su campo, nos ganó en un partido, por qué no decirlo, muy feo: es un equipo muy físico y muy duro”.



El hecho de haber sido el primer equipo en doblegar al Racing esta temporada supone, señalaba ayer el extremo derecho aragonés, “un aliciente más para salir más motivados para sumar los tres puntos”.

Objetivo

Vicente no elude la autocrítica y, en ese sentido, incidió en la importancia de finalizar con éxito las ocasiones claras. “Si no marcamos, no vamos a ganar, así que tenemos que mejorar en ese aspecto, yo el primero, a través del trabajo diario”. Además, considera que hay otras facetas del juego en las que el equipo debe ser más eficaz: “Tenemos que saber jugar con el marcador a favor, con presión, etc”, explica, “porque si queremos estar en el playoff, que es nuestro objetivo, tenemos que hacerlo”.



Sobre esa meta, Carlos Vicente reconoce que la asume “con presión y tranquilidad”, pues “por una parte, somos conscientes de cuál es el objetivo, sabemos que nuestra obligación es estar ahí, pero todos tenemos claro que cuando hay que estar es en la jornada 38, no en la 26 ni en la 37”.