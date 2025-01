Carla Rioseco y Samuel Tallón, una llamada predestinada por estirpe e inquietud

Son 72 los atletas que este fin de semana se enfundarán la camiseta de la selección gallega para disputar un multitudinario Campeonato de España de campo a través sub 20, sub 23, absoluto, relevos, sub 18 y sub 16 con Getafe como terreno de juego.



Una amplia lista de nombres en la que los de Carla Rioseco San José y Samuel Tallón Blanco –Ferrol Atletismo– se presentan como los “benjamines” de esta expedición –es su primer año en la categoría–, a la que llegan para estrenarse como integrantes de la “irmandiña”. Una competición, que se disputa mañana sábado por la mañana, en la que esperan “disfrutar mucho, pasárnoslo bien y competir”, relatan ambos pocas horas antes de subirse en Santiago al avión que los llevará a su primera competición estatal de estas características.

El oro cadete logrado por Rioseco y el bronce de Tallón en el Gallego de Poio catapultaron a esta ferrolana y al fenés a esta carrera madrileña, a la que llegan, confiesan “nerviosos, pero con la intención de hacerlo lo mejor posible”, comenta la estudiante del Cristo Rey.



Y es que ambos harán frente a un trazado madrileño desconocido, si bien muy estudiado “viendo videos” por los jóvenes atletas y en el que “dos cuestas largas”, como señala Rioseco, se presentan como el reto más difícil para conseguir un buen resultado en la competición estatal. Una presencia con el equipo gallego ganada en el barro y que sorprendió un tanto incluso a sus protagonistas, principalmente porque “compito con niños que me llevan dos o tres cabezas, y dos años, y al final lo hice bien”, cuenta el alumno del CEIP A Xunqueira de su podio autonómico y billete para la selección.

Una opinión que comparte su compañera de club, señalando que “corremos con niñas que nos llevan un año y sabía que iba a ser difícil”, pero no imposible, como así lo demostró hace dos semanas.

Familia y Usain Bolt

Los inicios de Rioseco y Tallón en esta disciplina, si bien ahora en el mismo punto, no podían ser más dispares, con la ferrolana casi predestinada a hacerse un hueco en el mundo deportivo, merced al historial de su padre, el también atleta Esteban Rioseco; su tío José –técnico del pentacampeón de triatlón Javier Gómez Noya– o su abuelo Pepín, el veterano local más en forma. “Empecé con ocho años. Siempre me gustó, iba a correr con ellos y quería apuntarme”, cuenta la heredera de esta estirpe.



“Yo empecé a los tres porque no paraba quieto”, dice entre risas –y saliendo el nombre de Usain Bolt en la conversación– y con el asentimiento de su padre Julio, confesando el fenés no tener preferencias si de pista o de cross, y coincidiendo ambos en su gusto por las distancias largas.

Ahora, unos años, no muchos, después, ambos podrán incluir en su currículum su presencia en la selección, como el futuro local y autonómico de la disciplina. Un combinado en el que también formarán otros locales como el absoluto Pablo Otero, los sub 23 Pedro Liste –Narón– y Carolina Santos –Ría–, los sub 20 Andrea Díaz –Ría y Anxo Bello –Narón– y el relevos el ferrolano Pedro Osorio –Pontevedra–.