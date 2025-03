La cantera local sub 11 y sub 13 inicia en Pontevedra el Gallego por selecciones comarcales

Pontevedra acoge mañana la primera de las citas del Campeonato Gallego de selecciones comarcales. Una competición que reunirá en los terrenos de juego de Monteporreiro y Pontesampaio y Cidade Deportiva Manolo Barreiro la disputa de los encuentros previos de las categorías sub 11 y sub 13, tanto femeninos como masculinos.

Un completo calendario que se desarrollará en su totalidad en el día de mañana con la presencia de las formación de Ferrol en ambas franjas de edad. Galicia de Caranza, SRD Portuarios, CD As Pontes, Racing de Ferrol, Club de Campo, Eume Deportivo, EF Irmandiños, Meirás, Narón O Freixo, Cedeira, Rosalía, Perlío, O Val y Numancia de Ares contarán con varios de sus canteranos en la cita.



Los conjuntos locales formarán parte de las 32 se­lecciones que buscarán las posiciones de privilegio en una prueba en la que, en categoría sub 11, Ferrol abrirá fuego ante el combinado de A Coruña y de A Costa a las 10.45 y 12.15 horas, respectivamente. Mientras, en la competición dirigida a categoría sub 13, los rivales de las formación de la comarca serán A Coruña, a las 13.00 horas y Lugo, a las seis.



Esta primera fase de la competición se dirimirá en formato liga y las selecciones suman puntos que contabilizarán para la clasificación de la fase final de este Gallego. La liguilla clasificatoria se completarán en el inicio de la segunda fase. Los cuatro mejores combinados accederán a la ronda de semifinales.