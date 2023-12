Campello y Santos, los mejores en la Milla Urbana de Caranza

La Milla Urbana de Caranza regresó el pasado sábado para llenar de nuevo de atletas las calles de este barrio ferrolano. Con casi 200 participantes, la prueba, a su vez Memorial Armando Lobo y organizada por la asociación vecinal en colaboración con el Concello, tuvo en Manuel Campello Carballo –Atletismo Narón– y Carol Santos Villalón –Ría Ferrol– a sus ganadores absolutos en el retorno de esta competición al calendario local y autonómico, además de ser los mejores en los grupos de edad sub 18 y sub 20, respectivamente, parando el crono en 04:47 y 05:29.



Unas categorías en las que estuvieron acompañados en el cajón por Ricardo Negrete –Ferrol– y Hugo Serantes –Narón–, con Aroa Amado –Ferrol– en femenino sub 18, y Paula Díaz, plata sub 20. Mientras, el pontés Mario Cupeiro –Olympo– fue el mejor sub 16. En la tabla conjunta sub 20, sub 23, sénior y máster 1, Xián Rodríguez –Marineda– se hizo con el primer lugar, siendo asimismo ganador sénior, con Nino Méndez, Daniel Martínez, Yago Daniel Río ocupando este lugar de privilegio en veteranos 1, sub 23 y sub 20, con Clara Millares, Berta Baamonde y Ana Leira firmando esta posición en máster 1, sénior y sub 23.



En el resto de grupos de veteranos, Esteban Díaz y Rebeca Soto –Atletismo Narón– fueron los mejores en el cuadro dos, un lugar de oro que también lograron Rubén García y Loli Señor –Beni Gym– en el tres y José Varela, en el cuatro.

Base



Ya con trazados menores a los 1.609 metros de la milla, entraron en liza deportistas sub 14, sub 12 y sub 10, con victorias para Ariel Soto –Triatlón Ferrol– Leire Díaz –Ourense–, Lucas González y Celia Ortigueira –Narón– y Adrián Leonardo –Narón– y María Jesús Montero, respectivamente.



La organización entregó también un galardón al club y centro educativo más numeroso, un presente que fue para el Atletismo Narón y el Colegio Lestonac.