Cabello y Eguía se coronan en el Gallego de As Pontes

Con cinco regatas disputadas, el tándem conformado por Pablo Cabello Vieitez e Iria Eguía Domínguez, con “Castilla León es vida” –RCN Vigo–, tomó el relevo como campeón gallego de Yolanda Bastos y Nacho Campos Méndez, con “PadaOne” –C. D. Alagua–, que finalmente tuvieron que conformarse con la segunda posición en As Pontes.



Las aguas del lago de la villa acogieron la disputa del Campeonato Autonómico de vela en la clase vaurien, con la participación de casi una veintena de embarcaciones que no pudieron realizar todas las regatas inicialmente programadas debido a la falta de viento. A pesar de esta circunstancia, la competición resultó todo un éxito, con Antonio Pérez Castro y Carolina Iglesias Gómez, a bordo de “Cadena Ser Pontevedra”, ocupando la tercera posición en una tabla en la que Ana Fátima Pillado Domínguez y Marta Reboredo Delgado –RCN Vigo–, con “El Joker” terminaron su concurso en As Pontes con la medalla de oro en el cuadro femenino.





La cita, disputada durante tres días, contó con la participación de las embarcaciones anfitrionas del Club Fluvial de Vela de As Pontes y el Club Náutico Ría de Ares, que ocuparon tres de las posiciones de “top 10”. Así, el “Siem-Concello de As Pontes”, de Marta y Mariano Torres –RCN Coruña y CVF As Pontes– firmó la sexta plaza, seguido por el “Bruxa Xorevolution.com”, de Javier de Villota –CVF pontés– y Alba Díaz –CN Marina–, con el “Barbanegra Casa Blanco Turismo Rural”, de los aresanos Tomás Villaverde y José Castro, en la octava posición.