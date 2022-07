Brais Martínez : “Intentaré aportar lo máximo y, sobre todo, aprender”

Le ofrece el Racing de Ferrol a Brais Martínez (Vigo, 2001) la posibilidad de escalar otro peldaño en su trayectoria. Después de debutar en categoría sénior en la temporada 20/21 en el Alondras (Tercera RFEF), el curso anterior fue uno de los destacados del Bergantiños (Segunda RFEF) y este ocupará una de las fichas sub 23 del cuadro verde (Primera RFEF). Pero no lo hace con la intención de ser un elemento más de la plantilla, sino que ansía seguir mejorando y aportar su granito de arena para acabar la liga lo más arribna posible.

¿Cómo surgió la posibilidad de fichar por Racing de Ferrol?

Me llamó mi representante y me dijo que un equipo, del que no me dijo el nombre al principio, estaba interesado en ficharme. Luego ya me comentó que era el Racing, me planteó las condiciones del acuerdo, mi agente estaba de acuerdo con el tema y ni me lo pensé. Tampoco había muchas otras ofertas en firme, solo interés de algunas escuadras.



¿Cree que el Racing le brinda la posibilidad de seguir subiendo de nivel, como ha hecho hasta el momento?

Eso sería un sueño, subir a Segunda con el Racing sería increíble... Aún no hablé con el entrenador, pero viendo lo que el Racing hizo la temporada pasada me imagino que intentará seguir en la misma línea. Entonces era uno de los “gallos”, de los equipos más potentes de Primera RFEF.

¿Qué referencias tenía acerca de Racing de Ferrol?

Personalmente conocía, de mi etapa como juvenil, a Luis Chacón (que tiene un año más), contra el que también jugué en Tercera cuando él estaba en el Somozas y yo en el Alondras. Y de nombre a Álex López y David Rodríguez, que jugaban en el Celta de Vigo cuando iba al estadio de Balaídos con mis amigos a ver los partidos.

¿Qué rol espera jugar en el Racing esta temporada?

Intentaré aportar todo lo que pueda pero, sobre todo, aprender. Es un salto muy grande, tengo que adaptarme, porque tendré unos compañeros de nivel. Todo lo que pueda aportar desde dentro, mejor; y, si no, desde fuera. El caso es sumar.