Belén Toimil se queda fuera de la gran final

No estará Belén Toimil en la final del Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre. La lanzadora de peso mugardesa no pudo superar la calificación de su prueba de la competición que se está desarrollando en la ciudad estadounidense de Eugene (Oregón). No llegó Toimil a los 18,90 metros que daban el pase automático para la final, sino que los 17,48 metros que alcanzó en su mejor intento le impidieron incluso estar entre las doce mejores, las que pasaron a la final –el último billete se otorgó con 18,57 metros–. Esta marca, de hecho, le hizo acabar en la vigésimo primera posición.

Revés

La deportista local empezó con un nulo en el que, tal vez, sería su tiro más largo



Fue la de la atleta de Ferrolterra una actuación discreta, como lo ha sido una temporada marcada por la lesión de tobillo que sufrió al principio de temporada. Toimil, que se presentó en Eugene con una mejor marca de la campaña de 17,98 metros –su plusmarca es de 18,80–, llegaba con la esperanza de mejorar este registro, estar algo por encima de los 18 metros y poder entrar en la final a través de la repesca. Pero ninguno de estas circunstancias se dio y por eso fue eliminada finalmente.

Amplitud



Quizás fue el primero de los tres que tenía el mejor lanzamiento de Toimil en la calificación. Mandó la bola en torno a los 18 metros, pero resultó nulo al salirse del círculo a pesar de los equilibrios que hizo para evitarlo. Esta circunstancia llevó a la lanzadora mugardesa a asegurar que el segundo intento fuese válido, aunque fuese a costa de que el lanzamiento fuese más corto, como se demostró con la marca de 16,75 metros que consiguió. En el último tiro, Toimil mejoró sus prestaciones, pero no logró mandar el artefacto más allá de los 17,48 metros, más de medio metro menos que su marca del curso y más de un metro por debajo de la que tiene como récord de España.



La siguiente cita para Belén Toimil será el Campeonato de Europa, que se disputará en la localidad alemana de Munich entre el 15 y 21 de agosto. Con la marca mínima obtenida el año pasado, cuando batió el récord de España de la prueba y lo dejó en 18,80 metros, la de Mugardos se preparará a partir de ahora para llegar en las mejores condiciones a esta cita continental. Espera la deportista de Ferrolterra conseguir en ella su mejor marca de la temporada, algo que puede darle la posibilidad de meterse, por primera vez en su carrera, en una final de un gran campeonato como será este.