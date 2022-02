Belén Toimil busca revalidar su actual título de campeona

Revalidar el título que estrenó el año pasado es el objetivo con el que Belén Toimil se presenta al Campeonato de España absoluto en pista cubierta, que a partir de hoy, y durante tres días, se disputa en las instalaciones de Expourense, en la ciudad de As Burgas. La lanzadora de peso mugardesa, que en 2021 alcanzó su primer título absoluto, llega como la gran favorita a hacerse con el título en la prueba que se disputa mañana a partir de las 20.15 horas. Sobre todo por la ausencia de la que era su gran rival en la prueba, la murciana Úrsula Ruiz, y porque posee el récord nacional de la prueba.



No lo hace la lanzadora mugardesa, sin embargo, en las mejores condiciones. Un fuerte esguince de tobillo sufrido hace unas semanas no le ha permitido trabajar al máximo, aunque su mejor registro de la temporada (el 17,44 metros que alcanzó a finales de enero en la prueba celebrada en Salamanca) le hace disponer de más de dos metros de margen sobre sus principales rivales en la lucha por el oro.









Ilusión





Además, el hecho de competir en Galicia hace que la referencia nacional de la prueba de lanzamiento de peso esté especialmente ilusionada de cara a esta prueba. Con la intención de defender el título del año pasado, Toimil espera ir recuperando sensaciones en una prueba en la que ya es la referencia a nivel nacional por ser la plusmarquista.





Más de quinientos atletas se darán cita en un evento en el que los atletas gallegos esperan aprovechar el factor de competir en casa para conseguir buenos resultados.