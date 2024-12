Bebé: “Tenemos que estar tranquilos porque las cosas van a cambiar”

El extremo del Racing de Ferrol regresó a La Romareda, pero de manera amarga ya que no pudo llevarse los tres puntos. Eso provoca que su equipo esté en una situación muy comprometida. Con todo, confía en sobreponerse a todos los problemas.



“Estoy feliz de volver a la Romareda, pero triste porque no pudimos llevarnos los tres puntos. Tenemos que seguir trabajando y cambiar la dinámica porque estoy convencido que en la segunda vuelta lo haremos mejor”, indicó.



Asimismo, el caboverdiano apuntó que tienen que estar tranquilos aunque las cosas no salgan ya que si eso no pasa, todo será mucho más complicado.



“Estamos en una fase en la que no nos sale. No estamos metiendo goles y los de arriba tenemos que trabajar más en eso. Hay que estar tranquilos porque las cosas van a cambiar. No hay que entrar en una dinámica de que cada uno quiera hacer la guerra por su cuenta”, explicó.



Sobre su futuro, Bebé indicó que se quiere quedar a ayudar al equipo verde. “Estoy cómodo en el Racing. Quiero seguir aquí y ayudarlo a salir de esta situación”, dijo.