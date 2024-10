El Baxi Ferrol llega “desmelenado” al esperado derbi ante el Ensino lucense

Completamente “desmelenadas” llegan las jugadoras del Baxi Ferrol tras su exitoso paso por Turquía con su triunfo ante el gigante Galatasaray a un duelo que, por decisiones ya inamovibles, se disputa mañana en la pista local –20.15 horas, A Malata– y que prácticamente pilla a las de Lino López bajando de la escalerilla del avión.



Enfrente, de nuevo y por tercera vez este ejercicio –si bien en las dos anteriores ocasiones en época de pretemporada– un Durán Maquinaria Ensino de Lugo con rostros muy familiares para la afición ferrolana –Bea Sánchez, Claudia Soriano, Rachel Howard y Jessica Fequiere– y que llega al pabellón local en esta cuarta jornada con un triunfo en su casillero, precisamente a domicilio, si bien en una ya lejana primera jornada, ante el Lointek Gernika Bizkaia.

No le preocupa la teórica ventaja de las lucenses en duelos directos en este inicio de competición al técnico Lino López, ya que, como bien a apunta “los partidos de pretemporada son eso, de preparación, para acoplar esas ocho jugadoras nuevas que teníamos, para conocer nuestra filosofía y trabajo, y me da igual el resultado, eso las jugadoras lo tienen claro”.



Un camino de partido a partido en el que un incansable Baxi hace frente ahora a una nueva etapa liguera con un triunfo en un derbi como nueva recompensa para la ferrolanas. “Siempre son partidos especiales, jugadoras que conoces”, comenta López, si bien puntualizando que “quiero afrontarlo como un partido más de liga y con las ganas que las jugadoras van a tener”.

Unas ganas alimentadas tanto por esa condición de derbi como por su buen hacer en Eurocup y por el hecho de jugar de nuevo en A Malata un partido que, si bien se intentó mover en su fecha, finalmente no fue así. “No voy a entrar a valorar porqué no se hizo”, señalaba López, “me centro en lo que yo puedo controlar y recuperar jugadoras lo antes posibles”, añadiendo lo obvio sobre una circunstancia que “evidentemente no son las mejores posibles: partido el domingo en Murcia, el miércoles en Turquía, un viaje ahora y jugar mañana... pero nosotros solicitamos ese cambio y no ha sido posible”.



Así, las ferrolanas saltarán a su pista todavía con el aroma del triunfo turco y que, se verá, si este empuje europeo se plasma en liga o si un cansancio, hasta la fecha muy bien gestionado por el grupo local, pasa factura. “El cansancio es evidente”, confirmaba el entrenador, “pero las jugadoras han demostrado que por ilusión, ganas y entrega no nos van a faltar”.



Y más, como añade el propio preparador, al jugar en una A Malata entregada en cada duelo, estatal o internacional, y cuyo apoyo agradecen y reconocen desde las filas “baxistas”. “A Malata está volcada, el equipo está demostrando que necesita y que se merece este apoyo”, comenta el entrenador pocas horas antes de una nueva semana maratoniana.

La estela

Tras este duelo de la quinta jornada, el Baxi y el resto de formaciones de la Liga Endesa podrán tomar un poco de aire con las ventanas internacionales de la próxima semana –a excepción de una Àngela Mataix que formará con España en estos duelos clasificatorios para el Eurobasket–. Y es que, además de la citada fatiga de viajes y partidos, las lesiones aumentan su porcentaje de aparición y para el partido de esta tarde será duda la presencia de la checa Pospísilová, ya que, de nuevo, la jugadora sufrió un golpe en la cara.



Un codazo, como señala López, por el que “tiene la zona muy inflamada y vamos a relizarle pruebas. Es una jugadora dura, en incluso salió en los últimos minutos –en Turquía–, con la cara inflamada, la nariz no tiene buena pinta... Vamos a ver cómo son las pruebas y si mañana puede ayudarnos”. Una presencia a medias que se une a la ausencia de la todavía en recuperación Gala Mestres. Un “merecido” parón” que miran de reojo las baloncestistas ferrolanas. Eso sí, a la espera de que estos días de inactividad competitiva lo sean con una victoria más en su casillero.