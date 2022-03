El Baxi gana una final

El Baxi ganó ayer una final, la primera a las que deberá hacer frente para conseguir la permanencia. Derrotó con solvencia (77-50) al Innova-TSN Leganés, un rival directo para eludir el descenso al que, con el resultado de ayer, se acerca a una sola victoria y, además, le arrebata el “basketaverage”. Pero, tan importante si cabe como los dos puntos logrados en A Malata ante una afición entregada, es que con este triunfo descarga una mochila que comenzó a hacerse pesada con las dolorosas –e injustas– derrotas en Logroño y Vitoria a comienzos del pasado mes de enero.



Fue mejor el conjunto de Lino López desde el principio. Cimentó su victoria en una gran defensa, en la inteligencia a la hora de leer las ventajas en los emparejamientos y, por encima de todo, en el convencimiento de que no podía fallar. Y no falló.



Los primeros minutos se jugaron, principalmente, en la pintura. Swart, por las locales, y Muhate, por las madrileñas, lideraron el capítulo anotador de su equipo, al que pronto se sumó Koenen, que sacó petróleo en cada acción en la que recibió en zonas interiores y en la velocidad al contraataque con la que puso a su equipo con cinco puntos de ventaja (17-12).



Aparecieron entonces nuevos actores. El primero, Imane Tate, una de las principales amenazas del cuadro de Evaristo Pérez. El triple con el que recortó distancias fue su única canasta en juego; después, acabaría desquiciada, con falta técnica y antideportiva. En el otro extremo, el del aplomo y la lucidez, estuvo –como siempre– una Ivanovic soberbia, que se reivindicó desde la línea de 6,75.



Con 24-18 a favor del Baxi arrancó el segundo parcial. Lo hizo Lino López con las mismas jugadoras que habían disputado íntegro el primer periodo. Jespersen redujo distancias con un triple, al que respondió de inmediato Koenen, que ayer volvió a ser la máxima anotadora del conjunto ferrolano.



Sin perder la renta a favor, el choque se mantuvo en unas coordenadas de igualdad, con Dynn Leaupepe de referencia en ataque (en el rebote ofensivo y en el uno para uno) y el trabajo de equipo en defensa. Apenas perdió balones el Baxi ante la intensidad del Leganés en las líneas de pase, hasta que en los últimos minutos ambos equipos entraron en una fase de imprecisiones. Una canasta de Palenikova y un triple de Allen pusieron el 39-31 con el que se llegó al descanso.









Romper el choque





Pudo acabar de romperse el partido en los primeros compases del tercer parcial, con una Carmen Grande intratable en defensa: un tapón y un robo que generaron otros cuatro puntos para las de Lino López. Redujo la desventaja Tate desde el tiro libre, pero la base madrileña volvió a cortar un balón para poner a su equipo con once de ventaja (45-34).



Las visitantes comenzaron a ver entonces el partido cuesta arriba, y solo la fenomenal base “pepinera”, Marta Hermida, fue capaz de sostener a su equipo. El Baxi, por el contrario, volvió a ser el equipo coral de las grandes ocasiones, con Allen, Koenen, Villegas y Dynn contestando cada acción del Leganés.



Comenzaba el último cuarto con el Baxi once puntos por encima, la misma diferencia por la que perdió en la primera vuelta en el pabellón Europa (80-69). Saltaron las pupilas de Lino López con la clara intención no solo de cerrar el partido, sino, además, de llevarse el “average”. Solo hubo desde entonces un equipo en A Malata. Las visitantes comenzaron a flaquear en la toma de decisiones y el acierto de la primera mitad se esfumó; por contra, el Baxi pisó el acelerador, con Jenna Allen y Natalia castigando a su rival en cada acción hasta un contundente 77-50 con el que sonó la bocina en el pabellón ferrolano, que ayer conjuró, al fin, todos sus fantasmas.









BAXI FERROL 77- 50 INNOVA-TSN LEGANÉS Baxi Ferrol: Taylor Koenen (18), Milica Ivanovic (9), Carmen Grande (7), Jenna Allen (13), Sune Swart (7) –cinco inicial–; Natalia Rodríguez (10), Dynn Leaupepe (11) y Alicia Villegas (2).



Innova-tsn Leganés: Imani Tate (6), Cecilia Muhate (8), Marta Hermida (9), Vionise Pierre Louis (6), Terezia Palenikova (9) –cinco inicial–; Maria Jespersen (10), Sigrid Koizar (2) y Sara Sánchez.



parciales: 24-18, 15-13, 15-12, 23-7.



árbitros: Paula Lema, Jacobo Rial y Alberto Lázaro. Señalaron 17 faltas a las locales y 15 a las visitantes.