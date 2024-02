El Baxi Ferrol regresa a A Malata para poder vencer al Cadí La Seu

Vuelve a A Malata el Baxi Ferrol casi un mes después del último encuentro que jugó en casa. Lo hace a través del partido que lo enfrenta al Cadí la Seu esta tarde –19.00 horas–, en el que tiene la intención de seguir ampliando su casillero de victorias y alcanzar la permanencia matemática –la virtual ya tiene–. Para ello tendrá que derrotar a un rival que pelea por escapar de las dos posiciones de descenso, consecuencia de un campeonato muy por debajo de lo que un habitual de la zona media-alta pensaba que iba a ser.



El equipo ferrolano tratará de desquitarse en este partido del mal sabor de boca que le dejó la derrota de la semana frente al Perfumerías Avenida. No porque perder ante un rival como ese no entrase dentro de la posible, sino porque sobre la cancha no rayó, ni mucho menos, a su mejor nivel. A pesar de que la desventaja con la que acabó el encuentro no fue excesivamente grande, el cuadro de la ciudad naval se fue con la sensación de que, a poco que las cosas se fuesen medianamente bien, podía haber peleado por hacerse con el triunfo ante un rival que tampoco mostró su mejor versión.



El cuadro de la ciudad naval, asimismo, espera desquitarse de la derrota sufrida ante este rival en la primera vuelta. Entonces, el conjunto de La Seu d’Urgell resolvió en el tramo final ante un rival que dio una de sus peores imágenes de lo que va de campeonato. Es algo que la escuadra que prepara Lino López tiene todavía en la memoria y que tratará de evitar en esta ocasión. Será la manera de demostrar que su nivel está ahora muy por encima del de entonces, algo que espera prolongar en el tiempo a menos de un mes para que se disputa la Copa de la Reina, torneo para el que se clasificó.

Intención



A falta de nueve jornadas para el final de liga regular, y en la situación en la que se encuentra, el Baxi Ferrol luchará por acabar la primera fase del campeonato entre los ocho mejores y, de esta manera, clasificarse para el playoff por el título de la máxima categoría. Es una pelea que mantendrá con varios rivales, así que además de ganar los encuentros el cuadro de Lino López estará pendiente del “average” para resolver posibles empates que se puedan dar y, de paso, para ver si está en condiciones de alcanzar este objetivo.

Las diez integrantes de la plantilla del Baxi Ferrol están en condiciones de hacer frente al partido de esta tarde. Con una plantilla en la que los roles está perfectamente definidos, todas las jugadoras tratarán de sacar su mejor versión para, de es manera, tener más opciones de lograr el triunfo.

Lino López: “El rival tiene un ritmo de juego muy elevado”

“Su irregularidad la impide estar en los puestos altos a los que por plantilla aspiraba”, dice Lino López de un Cadí La Seu que, sin embargo, aún pretende conseguirlo gracias a las incorporaciones que ha realizado a lo largo del campeonato. “Hay cinco jugadoras que no estuvieron en el partido de la primera vuelta, así que a nivel colectivo es un equipo totalmente diferente al de entonces”, recuerda. Además, el preparador destaca del rival que “juega a un ritmo muy alto, con muchas posesiones, y es muy difícil pararlas a nivel colectivo”, asegura el técnico.