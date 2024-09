El Baxi Ferrol se da un baño de multitudes en su presentación oficial

El momento del Universitario es ahora. No sólo porque hoy sacó pecho con una presentación oficial en la que no sólo su primer equipo fue protagonista, sino también, y especialmente, su escuela y formación del grupo Uni2. La escuadra de A Malata ya saborea una campaña que todavía no ha comenzado de manera oficial pero que despierta una gran ilusión y expectación en la ciudad, con la disputa de la Eurocup como entrante de lujo.



Y precisamente para la competición europea, la entidad presidida por Santi Rey ha querido hacer un guiño a un OAR encargado de ser el último conjunto ferrolano en llevar el nombre de la ciudad naval por el continente con la Copa Korac. Así, la equipación de las pupilas de Lino López para esta cita será un homenaje a este desaparecido club con el que Ferrol se puso en el mapa del baloncesto estatal y europeo.



Ese fue uno de los momentos más celebrados en la presentación que hoy tuvo lugar en el Cantón –y por la que se pasó brevemente el racinguista Manu Vallejo–, lleno de integrantes de la cantera, sus técnicos, familiares y afición, que quisieron arropar al Universitario en esta etapa que inician tras dar un primer paso doblegando sin problemas al Arxil en semifinales de Copa Galicia. La primera plantilla se fundía con sus seguidores, más jóvenes y más mayores, aceptando con una sonrisa fotos y firmas con sus fieles seguidores.



Una de las “novatas” en las filas de este ilusionante proyecto, la pívot Noa Morro, señaló sus dificultades iniciales para acostumbrarse a la ciudad naval “porque viniendo de Mallorca... es un poco diferente, pero muy bien, muy acogedora y con las del equipo genial”, señalaba entre risas la insular acompañada por una de las “veteranas” locales como ya es Àngela Mataix. La base señaló que la verdadera preparación para la previa europea comienza ahora tras unas semanas centrándose en “conocernos nosotras, saber a lo que jugamos y estar juntas”. Mientras, ellas y sus compañeras disfrutaron de su celebración, con la música del incombustible Santi Santos y La Indirigible.