El Baxi Ferrol cae contra el Spar Gran Canaria y se cita en playoffs con el Girona (80-60)

El Baxi Ferrol cierra la temporada regular con una dura derrota ante un Spar Gran Canaria (80-60), que tuvo en Claudia Contell a su mejor jugadora. Con este resultado, el Uni es el octavo clasificado y se medirá al Spar Girona.



Quizá fue el cansancio por haber tenido una temporada tan exigente o simplemente el buen hacer defensivo del Gran Canaria, pero lo cierto es que el Uni no estuvo nada acertado en el comienzo del encuentro. Los lanzamientos que otros días le entraban, se le salían del aro. Mientras, su rival, arrancó muy bien gracias a la combinación entre Nneka Ezeigbo y Claudia Contell (6-2).



Esta dupla supuso un quebradero de cabeza para las ferrolanas, no sólo en ataque, donde hacían lo que querían, sino en defensa, ya que no dejaban respirar a las visitantes y eso provocó que la diferencia fuese creciendo alarmantemente (13-2).



Lino López, ante esta situación, paró el partido y abroncó a sus jugadoras para que despertasen. Sin embargo, su intento no sirvió de nada porque el equipo no reaccionaba y el parcial siguió aumentando, ya que Karla Erjavec se unió a la fiesta (19-2). No fue hasta que Carlota Menéndez, cuando quedaban dos minutos de cuarto, que anotó la segunda canasta ferrolana.



Esto pareció revivir ligeramente a sus compañeras. Comenzaron a jugar más tranquilas en ataque, pero en defensa todavía les quedaba un pasito para frenar a una desatada Nneka. Con todo, el esfuerzo de la base madrileña y de Alba Sánchez-Ramos, que anotó dos canastas seguidas, tuvo su recompensa porque hizo que el Baxi acabase once abajo al final del primer acto (23-12).



Esa inercia positiva se mantuvo en el inicio del segundo cuarto. Sánchez-Ramos continuó enchufando desde la larga distancia, mientras que el Gran Canaria sufrió un pequeño atasco en ataque y eso provocó que la renta se redujo hasta los siete (27-20). Con todo, las locales revivieron con un parcial de 5-0 encabezado por Contell. Lino López volvió a parar el encuentro.



Tras la reanudación del juego, Carlota Menéndez tomó el relevo de Alba –las dos fueron las máximas anotadoras del Uni en la primera mitad con once tantos cada una– y con dos triples seguidos volvió a meter a su equipo en el encuentro (36-28). A partir de ahí, comenzó un nuevo duelo en el que las visitantes recuperaron su mejor versión. Empezaron a acribillar desde el 6,75 a un Gran Canaria, que no pudo hacer nada, ni con un tiempo muerto incluido, para parar esa racha. Ese arrebato provocó que el partido se fuese al descanso con un apretado 38-34, que parecía irreal tras ese inicio de partido.

Luchando hasta el final



El paso por los vestuarios sentó muy bien a todo el Baxi Ferrol, pero especialmente a Clarie Melia. La irlandesa, que todavía no había estrenado su cuenta anotadora, sacó todo su repertorio para pulverizar la renta local y dar la primera ventaja a sus compañeras (40-41). En este territorio hasta entonces desconocido el Uni se manejó bien a pesar de los intentos del Gran Canaria.



Sin embargo, conforme pasaron los minutos, las isleñas dieron un pasito más en defensa y consiguieron abrir un parcial de 10-0, nuevamente liderada por Contell, para volver a tomar el mando del partido con una diferencia notable en el marcador (56-48). Al igual que había hecho antes, el cuadro liderado por César Aneas supo conservarla muy bien para marcharse al acto definitivo en cabeza (59-51).



Sacando una vez más su espíritu combativo, el Uni volvió a meterse en el partido con cinco puntos seguidos de Julie Pospíšilová, pero la ‘23' local no estaba por la labor de encajar una derrota en el último partido de la temporada y volvió a estirar la ventaja hasta las diez unidades (66-56), cuando apenas restaban cuatro minutos.



Era un remontada complicada, pero con el Uni todo es posible. No obstante, en esta ocasión, no se pudo obrar el milagro. El Gran Canaria y Claudia Contell fueron superiores y el Baxi se tendrá que conformar con la octava posición. Ahora, a pensar en los playoffs contra el Spar Girona.