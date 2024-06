El Baxi Ferrol y los tres grados de separación con la Eurocup y Blanca Millán

Tres intentos, tres, ha necesitado el Baxi Ferrol para conseguir lo que en la próxima campaña llevará a cabo la entidad presidida por Santi Rey, cumpliendo en el ejercicio 24/25 dos sueños de maner simultánea tras un intenso trabajo. El primero, confirmando finalmente su participación en la Eurocup al conseguir el apoyo económico necesario -120.000 euros- y, el segundo, contar en sus filas para hacelo con la pívot gallega Blanca Millán, para cuyo fichaje fue clave la confirmación del concurso europeo del club ferrolano, como señalaba el dirigiente de la entidad.

El Baxi ha "quemado", y continuará haciéndolo, teléfonos y puertas en las dos últimas semanas -el plazo para confirmar su concurso finalizaba mañana- para reunir esta cantidad que no sólo supone su participación a nivel continental, sino poder cumplir un objetivo que ya en dos ocasiones se le escapó entre los dedos por cuestiones económicas. Si bien, desde el club tenían claro que esta vez no se podía repetir esta situación. "Me reuní con Aldrey, creimos que era una oportunidad que no se podía dejar escapar. El equipo acabó bien la liga, enganchó a gente y era el momento idóneo de dar el salto a Europa", señala Rey, "el alcalde se mostró también muy receptivo y desde el primer momento dijo que había que tratar de conseguir entre todos que pudiésemos ir". Y, así, el Concello puso de su parte, concretamente la mitad, con unos pagos, que como señala el presidente del club realizará en dos anualidades, un primero de 30.000 esta año a aprobar en pleno extraordinario y el restante en la subvención del próximo ejercicio. ¿Y la otra mitad? Anónima. El Baxi representará a Ferrol y comarca gracias asimismo a unas donaciones sin cara ni nombre, ya que "prefieren no salir", como señala Rey.

"El equipo se lo merece por lo hecho", señala el presidente, incidiendo en que "sobre todo se lo merecía Lino, porque ha conseguido llevar al equipo a esta competición tres años, y dos no pudo jugarla. Pudo hacerlo con el Perfumerías Avenida en Euroliga, pero jugar la Eurocup con el equipo de su ciudad puede ser una cosa importante y especial para él".

Y así lo ratificó el propio entrenador. "Es un orgullo muy grande, representar a Ferrol por toda Europa. El club estuvo trabajando mucho, el alcalde, el concejal de Deportes... todos se volcaron en esa posibilidad. Es un escaparate muy bueno para todos, un incentivo y una forma de que el club siga creciendo y formar parte de esto me hace sentime muy orgulloso e ilusionado", comentaba emocionado el preparador. "Poder vivir esta experiencia en tu casa es único", añadía.

Blanca Millán, nuevo fichaje: "Creo que el juego de Lino va perfectamente con mi estilo"

Y si el Baxi necesito de tres intentos para, finalmente, poder estar en la Eurocup, también en otras tres ocasiones el club ferrolano llamó a la puerta de la pívot Blanca Millán. Y no fue hasta ahora que la jugadora cruzó este umbral. La deportista mostró su gusto por el juego del conjunto de Lino López "porque intenta hacer cada temporada con el equipo un juego muy rápido, donde puedes estar en todas las posiciones, con muchas posesiones, muchos tiros y creo que va perfectamente con mi estilo de juego. Y siempre tiene grupos de gente muy buenos, tanto como jugadoras como a nivel personal, y es algo que también valoro mucho, y cada vez más", señala la pívot.