El baloncesto ferrolano copa los premios de la Fegaba

El baloncesto ferrolano tendrá su merecido homenaje el próximo 11 de junio en la Gala Basketgal 2025 organizada por la Federación Galega. En concreto, tres nombres ligados a la ciudad: Juan Fernández García, Lino López Amado y Baxi Ferrol tendrán su reconocimiento por su contribución a este deporte.



El primero de ellos, es uno de los nombres más ilustres de Ferrol. El fue el fundador del OAR Ferrol, aquel equipo que hizo soñar a toda una ciudad de que podía competir con los más grandes. Pero su contribución no quedó ahí, ya que también fue uno de los padres de la ACB, la máxima competición de baloncesto nacional.



En el caso de Lino López y del Baxi Ferrol, sus galardones tienen que ver con el rendimiento excepcional que mostraron en la temporada 2024-25. El técnico llevó al equipo de A Malata a conquistar la plata en la Eurocup en su primera participación en esta competición. Por ello, recibirá el premio a mejor entrenador del año, mientras que la institución lo hará como mejor club gallego.

Resto de premiados



En los premios “Lendas” do Baloncesto Galego, junto a Juan Fernández, también destacan Fernando Romay (medallista olímpico y Hall of Fame FEB); Vicente Sanchís (primer árbitro español en dirigir una final de un Mundial –1990– y una semifinal olímpica –1988– y Hall of Fame FEB); Vicente Rodríguez “Cholas” (entrenador y ex seleccionador nacional femenino), Susana García (jugadora) y al programa “Todo Básquet”, personalizado en Ovidio González y Sergio Delpont.



En cuanto a los premios de la temporada, Carlos Cortés se llevará el premio a mejor árbitro, Esther Castedo, a mejor jugadora sénior; Sergi Quintela, a mejor jugador sénior; Paula Salinas a mejor jugadora de formación, mientras que la selección gallega infantil masculina también será galardonada, aunque en su caso en mejor jugador de formación. Por último, la Fundación Breogán será premiada como la mejor entidad de acción social.