El Atletismo Narón se queda a dos puntos del ascenso

A sólo dos puntos del ascenso a Primera División masculina se quedó el conjunto del Atletismo Narón. El grupo naronés participó en el Campeonato de España de Segunda, una competición que, a su vez, repartía dos billetes para dar el salto a la categoría de plata estatal y que rozaron los locales.



En la tercera posición terminaron su actuación los atletas naroneses, sólo superados por el Avinet Manresa con 102 punto y el anfitrión Hiru-Herri con 100 en su casillero, por 98 de los de Narón, en un igualadísimo campeonato dirimido en Pamplona. “Para o ano voltaremos con máis e mellor!”, señalaban en sus redes sociales los integrantes del club, agradeciendo el trabajo de los suyos –“que deron o cen por cen“– así como a los deportistas procedentes de su filial, el Marineda.



Una competición en la que la buena actuación local le permitió estar hasta la última cita con opciones, destacando los seis triunfos conseguidos. Así, Ero Doce González, Adrián Díaz López, Mohamed El Ghazouany fueron los mejores en 800, 1.500 y 3.000 metros, respectivamente. Una primera posición que también logró su compañero Xabier Lires Saborido en los 400 metros vallas, una distancia en la que el club naronés demostró su dominio, al hacerse también con la victoria en la cita de relevos con Diego Callejón, Doce, Marcel Mondria y Diego Alarcón. Una primera que el club naronés repitió en 4x100 –Joel Ferrando, Xabier Lires, Hugo Vázquez y Mondria–.



Por su parte, Luis Fernando Moro Moro y Iago Pazos rozaron esa primera posición en los concursos de pértiga y lanzamiento de jabalina, al ser segundos, al igual que Joel Ferrando en la carrera de velocidad del hectómetro. Unos puestos de privilegio en los que también terminó el veterano Manuel Polo Gundín, siendo bronce en los cinco kilómetros marcha.

Gallegos: Los locales, destacados en las citas autonómicas de Vigo y Carballo

Barreiro, en el segundo escalón del podio

Vigo y Carballo acogieron el pasado fin de semana la disputa de sendas citas autonómicas, en las que el Atletismo Narón y Ferrol Atletismo terminaron su actuación con casi una veintena de puestos de podio. Así, en Balaídos tuvo lugar el Autonómico máster individual, en el que regresó a la competición Pepín Rioseco, ya recuperado tras la operación de una lesión. El local fue no solo el mejor en los 400 metros M80, sino que firmó un nuevo récord estatal.

Carlos Ferrer fue campeón en 300 y 100 vallas M60, un doblete que también firmó su compañero Jorge Rodríguez en martillo y martillo pesado. Victoria Grueiro y Rebeca Soto regresaron a casa con un oro F50 en 800 y una plata en 1.500, la primera, y sendos segundos lugares en 800 y 400, la segunda. Javier Llopis y Manuel Pazos terminaron con dos platas y dos bronces en 100 y 200 metros, ambos en M45.

Mientras, en el Campeonato Gallego de 10 kilómetros dirimido en Carballo, Mohammed Kassimi –Ferrol Atletismo– y Martín Barreiro Durán terminaron el trazado como campeón y subcampeón sub 20 y sub 23, siendo duodécimo y vigésimo en la tabla conjunta.