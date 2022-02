El As Pontes prolonga su buena racha y ya es sexto

Prolonga el As Pontes su buena línea de resultados con la victoria que consiguió ante un rival directo, el Victoria, al que ahora adelenta en la tabla clasificatoria. Este resultado, además, permite a la escuadra de la villa minera escalar a la sexta plaza de la tabla clasificatoria, a cuatro puntos de distancia del quinto –último puesto que permite seguie en la lucha por el ascenso a Tercero pero que, sobre todo, garaniza la permanencia–, un Galicia de Mugardos que, además, será su rival el próximo fin de semana.



No fue el de ayer un partido especialmente brillante de los jugadores que dirige Rafa Casanova, que volvieron a notarse intranquilos da vez que tenían la pelota en los pies. Además, un fallo defensivo tras un saque de puerta fue aprovechado por Jorge Raña para adelantar a los suyos al filo del descanso, lo que le complica las cosas a los locales.



El cuadro pontés, sin embargo, no dejó de interntarlo en la segunda parte. Ya en la primera parte Lucki había estado cerca de marcar, pero su remate se estrelló en el palo, pero esta vez tuvo el acierto para resolver un barullo. En el tramo final, y tras otro remate al palo de los locales, Vilela sorprendió al meta rival y los puntos se quedaron en casa.









AS PONTES 2- 1 VICTORIA As Pontes: Kike; Sergio Criado, David Otero, Jaime Leira (Javi Rey, min. 72), Dani Montes, Traba, Lucki, Vilela, Aitor Moreda (Brais González, min. 82), Sergio Otero (Iván Pérez, min. 89) y Dani Bellas (David Pájaro, min. 63)



Victoria: Jano (Lulas, min. 18); Mandayo, Pablo Plaza, Sergio, Javi, Jorge Raña, Mau (Carlos, min. 85), Iago (Padín, min. 76), Seo, Adri y Pipo.



goles: 0-1, min. 42: Jorge Raña; 1-1, min. 54: Lucki; 2-1, min. 86: Vilela.



ÁRBITRO: Rodríguez Munín, del colegio santiagués. Mostró tarjetas amarillas al local Dani Montes y a los visitantes Javi, Mau, Adri y Seo.