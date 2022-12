El As Pontes busca un sustituto para Rafa Casanova

La directiva del CD As Pontes, conjunto que milita en el grupo norte de Preferente, trabaja en la búsqueda de un nuevo técnico tras la destitución de Rafa Casanova casi un año y medio después de su llegada al banquillo de O Poboado.

Las doce jornadas sin ganar que acumulaba el conjunto pontés (el último partido de liga lo ganó en la cuarta cita del campeonato ante el San Tirso) han llevado al club a buscar un revulsivo para sacar al equipo de la zona baja, a pesar de no estar en puestos de descenso.

El ya extécnico quiso agradecer al club el hecho de haberle confiado la dirección del primer equipo durante estos últimos meses y reconoció que "cando levas tantos partidos sen gañar é de supoñer que esta decisión acabará chegando. Os adestradores estamos expostos a isto", señaló. Con todo, definió su etapa en As Pontes como "moi positiva porque aprendín moito, pero as cousas non saíron como nos gustaría. Seguirei aprendendo para que nun futuro o clube volva fixarse e min e poida regresar".

Pese a reconocer que aludir a la suerte "non ten sentido", Casanova aseguró que "é inexplicable que non gañásemos determinados partidos, pero así foi".