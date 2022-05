Fútbol sala | Arranque triunfal de los anfitriones

Ferrolterra acoge desde ayer la disputa del Campeonato de España femenino de selecciones autonómicas de las categorías sub 19 y sub 16. Los recintos de A Gándara (Narón), A Casqueira (Pontedeume) y el Municipal de Neda son los tres escenarios, junto al del Barrio de las Flores (A Coruña), en los que las diez selecciones participantes –repartidas en tres grupos– disputan la liguilla previa a la celebración de las eliminatorias. De ellas saldrá el ganador, que se conocerá durante el fin de semana.



Galicia interviene en el grupo A de ambas categorías con unas selecciones en las que hay representación local, en concreto en la de la categoría sub 19. Se trata de dos jugadoras de A Fervenza, Claudia Rey y Julia Rodríguez, que están entre las doce convocadas por Rubén Salgado. En cambio, en la formación cadete no hay representantes de los clubes de Ferrolterra que compiten en las diferentes categorías.









Estreno





La selección gallega inició ayer su participación en el certamen nacional con los enfrentamientos que sostuvo con la escuadra de la Comunidad Valenciana, y que se saldaron en ambos casos con victoria. Así, la formación sub 16, que fue la primera en jugar, derrotó a su homóloga levantina por 4-1. Más fáciles fueron las cosas para las jugadoras juveniles, que se impusieron por un resultado de 4-0, lo que les permite ostentar el liderato del grupo A, mientras que las pequeñas están en la segunda plaza por detrás de la formación representativa de Madrid.



La actividad continúa hoy para la selección gallega con su enfrentamiento ante la de Castilla La Mancha. El pabellón herculino de Barrio de las Flores será el escenario de los partidos, a las 10.00 y las 12.15 horas, respectivamente.