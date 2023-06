Ares vuelve, Narón sigue y la unión Ferrol-Mugardos crece

Cuatro de las 25 traineras que esta tarde dan sus primeras paladas en la Liga Galega de Traiñeiras –LGT– A, B y Femenina en las aguas del lago pontés son de la comarca, por lo que se puede decir que hoy –a partir de las 16.30 horas– remarán en “casa”. Una lámina de agua atípica en la competición liguera pero que ya acogió esta modalidad en 2019, con la Bandeira Deputación. Ares, Narón y Ferrol-Mugardos coinciden en lo complicado de comenzar en un escenario tan poco conocido y, además, de agua dulce, lo que influye en la flotabilidad de la embarcación, como apunta Jorge Sanmartín. Para sus compañeros, la de hoy será una regata de comprobaciones, mientras que Cabana, del Narón, no duda en afirmar que en As Pontes “se pasará mal” por las condiciones. “Es especial”, sentencia Pendo.

Remo Ares: “Veo un grupo cohesionado y con muchas ganas”

La “Santa Olalla” del Remo Ares, de José Manuel Peláez, Pendo, regresa a la liga autonómica y lo hace sin etiquetas y sin límites. “Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible”, señala, “el objetivo fundamental no es el ascenso pero si viene se valorará y, si no, no pasa nada”. Club y entrenador decidieron mantener unidos sus caminos tras dejar la Eusko Label para, como apunta Pendo, “dar un paso atrás”, coger perspectiva y, principalmente, “apostar por gente de la casa”. Así ha sido a la hora de conformar la tripulación de esta campaña. “Los de la casa se quedaron casi todos, a los que hay que añadir la llegada de otros locales y también de alrededores”, añade. El grupo aresano comenzará, como señala su técnico, “en un gran estado de forma, porque esta liga te lo exige, y este año veo un grupo muy cohesionado y con muchas ganas”.

Remo Narón: “Queremos consolidarnos en la categoría”

La trainera naronesa fue el pasado año, el de su debut en la máxima categoría, una de las sopresas de la competición, consiguiendo la permanencia de una manera cómoda para una recién llegada. Para este nuevo ejercicio “queremos consolidarnos en la categoría”, señala su presidente, Nacho Cabana, y “el objetivo es seguir haciendo bloque”. Un grupo que, como apunta el propio dirigente, “sigue siendo casi el mismo, aunque ahora mucho mejor afinados y ajustados, al saber ya con quién trabajas”. Los locales compartirán máxima categoría con Ares, ejerciendo ambos la representación de la comarca, y siendo los naroneses los primeros en acoger como anfitriones una regata de la Liga A, el próximo sábado 17. “Es una cuestión de mareas”, señala Cabana, que añade que “estamos ansiosos por empezar y disfrutar”.

A Cabana-Mugardos: “El objetivo es poder estar en el agua”

Brais López, al lado ferrolano de la ría, y Eliseo Reborido, en el mugardés, unen capacidades y conocimientos para hacerse cargo del nuevo proyecto masculino de A Cabana y Club do Mar en la Liga B. “El objetivo principal es el de estar en el agua”, confiesa López. Y si los números no salían ni por una parte ni por otra para poder hacer lo que más les gusta, remar, la unión les da, de inicio, esa primera meta. Ellos remarán hoy en As Pontes –“ahí veremos dónde estamos, cómo nos encontramos y objetivos”–, si bien tardarán un mes en regresar al agua –en Chapela–, unas semanas que le vienen bien a esta nueva trainera para “seguir conociéndonos, para asentar la forma de remar, que era diferente en cada club”, en una plantilla conformada por “veteranos y gente que por primera vez afronta una campaña entera de traineras”.

A Cabana-Mugardos: “El grupo es mucho más uniforme”

Jorge Sanmartín y Jorge Hermida son los encargados de dar continuidad a la unión de mugardesas y ferrolanas que tan buenas sensaciones dio el pasado año, ocupando la tercera posición liguera. “Directivas y remeras, que son las importantes, queríamos seguir remando juntas, y aquí estamos”, señala Sanmartín, que asimismo añade que, según estimaciones previas, “la intención de este año no es el ascenso, debido a la disponibilidad de las deportistas”. Sin embargo, esta situación no frenará a una tripulación que, ya con un año más de trabajo conjunto en sus brazos, “es mucho más uniforme y vamos a hacerlo lo mejor posible”, añade uno de los técnicos de la embarcación, apuntando de nuevo a la zona media alta de la clasificación.