Álvaro Dopico y Jorge Segura, los ex del Rugby Ferrol asaltan las antípodas: "No a todo el mundo le sale esta oportunidad"

Jorge Segura y Álvaro Dopico, de 24 años, están ya cumpliendo el sueño de cualquier niño que juegue al rugby, el poder hacerlo en el punto espejo en el que todos los practicantes y aficionados a esta disciplina miran para disfrutar y aprender: Nueva Zelanda, cuna de los “All Blacks”.



Los exjugadores del Rugby Ferrol no han dejado que se les pase este tren –en realidad estos aviones, con rumbo a Madrid, Catar, Auckland y su punto de llegada, Nelson, a donde aterrizaron más tarde de lo esperado por la cancelación de varios vuelos– para poder disfrutar de lo que, sin duda, será una de las experiencias de su vida: poder jugar hasta el próximo mes de agosto en la filas del Nelson Rugby Football Club, el más antiguo de este país , fundado en 1868.



Con Segura recién aterrizado de Jaén –afronta su primera campaña en el Jaén Rugby de División de Honor B – y Dopico cerrando una larga y fructífera etapa en Ourense –con el que asimismo jugó en esta categoría nacional–, los ferrolanos pusieron rumbo a territorio kiwi en donde la liga comenzó el pasado fin de semana –de hecho el propio Segura ya disfrutó de unos minutos–, en principio para formar con el conjunto de Premier de la entidad o compaginarlo con la segunda formación –“ya se verá y en función de lo que pidan los entrenadores y de cómo nos veamos nosotros”–.



Y todo ello gracias a las gestiones realizadas por el extécnico de Dopico, el internacional David Monreal, con fuertes conexiones con este país, en el que estuvo jugando y residiendo varios años. “Hace poco más de un año me comentó de ir, pero con poca antelación y yo estaba haciéndome fijo en el trabajo”, cuenta Dopico, “y nos lo volvió a decir este año. Y como teníamos meses para prepararlo, fuimos hablando con varios clubes. Lo único que pedíamos era llegar allí y tener una casa, ya que de cara a aportar al rugby Jorge y yo... poca cosa”, cuentan entre risas.



“Para quien juegue a este deporte es una experiencia para toda la vida”, señalan los ferrolanos, “no a todo el mundo le sale esta oportunidad”. Y cuando pasó por segunda vez este tren “me lo volvió a preguntar y noté una sensación dentro de mí de si no haces esto ahora te vas a arrepentir toda la vida”, relata Dopico, con Segura asintiendo su afirmación. “Si tienes miedo, echa para delante, tampoco nos puede ir tan mal. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos que volver y ya está”, cuenta el canterano del Rugby Ferrol.

Un salto esperado

A pocas horas de coger esos aviones, los ferrolanos esperan con ansia su aterrizaje en una ciudad de Nelson que “según nos dijo el manager es similar a Vigo. Desde el equipo, cuando supieron que íbamos ya hicieron un grupo y nos decían que estaban encantados de que fuésemos, se ve gente enrollada y creo que nos va a ir bien con los compañeros”, señalan.



¿Y qué esperan estos dos jóvenes rugbistas de su salto a las antípodas? “A nivel de club, algo grande, porque estamos acostumbrados a clubes más pequeños, familiares... como Ferrol o Jaén, que tampoco es enorme”, señala Segura. Y deportivamente “aprender. A lo poco que hagamos allí, ya va a ser un cambio impresionante”, añade Dopico que en Ourense ya compartió residencia con jugadores de este país y de Australia, y asimismo ambos conocen a gente que estuvo jugando allí. “A mis compañeros, que juegan muy bien, lo que más les chocó fue el ritmo de juego. Ellos jugaban en División de Honor B y decían que juegas allí un partido y es como si jugases dos aquí”, relata el exintegrante del grupo ourensano.

“Si tenemos la suerte de formar toda la temporada con el primer equipo, porque hay cuatro o cinco jugadores que están jugando la Segunda profesional de allí, que es otra película, intentar ponerse a su ritmo y nivel... a lo poco que nos acerquemos es un cambio grandísimo”, apunta Dopico. Con Segura subrayando que “cualquier cosa que vayamos a hacer allí va a ser un desarrollo enorme”.



Y es que asimismo, a estos dos jugadores que formaron juntos muchas temporadas en la cantera y primer equipo del Rugby Ferrol, ya saben lo que es compartir experiencias con jugadores y entrenadores de países referentes de la disciplina. “Aquí a Ferrol siempre vino gente maja, con ganas de enseñar. Cuando éramos chavales de dieciséis años que te entrene un tío de Australia, que lleva toda la vida jugando allí, y con todo el cariño a los de aquí, no es lo mismo. Aprendes el doble”, relatan. “Siempre tuvimos esa suerte y poder aprender todos los años con gente de otros lados y con cultura de rugby mayor que la de España, se nota un montón”, dicen.



Un paso que Segura tuvo que hablar con su equipo al tener que dejar la liga todavía en marcha, pero que no se lo pensó, contando ambos con el gran apoyo de su familia, especialmente de Alejandro Segura, uno de los pilares del rugby en Ferrol. “Para mi padre es algo que le hubiese gustado haber cumplido él, incluso el estar en Jaén, que es un gran fan. Está y estamos muy contentos”, cuenta Segura “júnior”. “Su padre nos entrenó de niños, nos ayudó, yo lo quiero un montón y sabe que es una oportunidad espectacular. ¡A cuántos les hubiera gustado”; añade Dopico.



Así, sin nada específico que llevar en su equipaje más allá de las ganas que ya tienen –“y avisar de los tacos de aluminio y la llave para cambiarlos que llevamos en la maleta”, señalan entre risas, para evitar problemas–, a buen seguro se encontrarán en Nelson una tercera familia –más allá de Ferrol, Jaén u Ourense–. Y como señalan, a una pregunta que suele surgir al ir a estas latitudes “no hay nada mortal terrestre, ya lo miré. Busqué allí en el mar de Tasmania y hay 30 tipos de tiburones, 50 tipos de peces chungísimos... Pero nada más mortal. Habrá que descubrilo”, cuenta Dopico. El resto de aventuras habrá que esperar para que él y Segura las cuentan a su regreso, o no, el próximo agosto.

Jaén y Ourense, sus destinos para seguir

Jorge Segura y Álvaro Dopico quisieron seguir disfrutando de su pasión, el rugby, pero también apostaron por hacerlo con un cierto nivel que aquí en Ferrol ya no podían encontrar. Segura hizo las maletas y se fue a un Jaén en el que, ya hablado con la directiva, seguirá para la campaña que viene.

“Esta temporada es de las que más he disfrutado, porque he tenido entrenadores de los que he aprendido un montón y sigo haciéndolo”, cuenta el ferrolano. “Hay un grupo que trabaja muchísimo y se esfuerza, que es muy difícil de encontrar algo así en Galicia, en general”, cuenta un Segura que asimismo ejerce de entrenador de sub 14 en la entidad andaluza. Por su parte, Dopico vuelve a estar en la búsqueda de su sitio. Tras renunciar a la plaza de División de Honor B, el ferrolano piensa en, quizás, continuar la aventura con su compañero Segura también en tierras jienenses. O al menos, en otra entidad que milite en esta categoría, ya que “en Galicia es inviable”.